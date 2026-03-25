Минобороны отреагировало на скандал с женской мобилизацией

Дата публикации 25 марта 2026 07:30
Министр обороны Украины Михаил Федоров. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Соцсети в Украине продолжают наполняться сообщениями от женщин, которые заявляют о включении их в воинский учет и объявлении в розыск ТЦК. По их словам, это произошло без медицинского образования или прохождения подготовки. В частности, речь идет о случаях, зафиксированных в Харькове.

Информация активно распространяется в публичном пространстве, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на комментарии в Threads.

Одна из заявительниц, психолог Агата Захарян, сообщила, что более года числится на воинском учете без собственного согласия. Она утверждает, что не имеет профильного образования и не проходила обучение. При этом в системе "Резерв+" она указана как солдат. О факте розыска, по ее словам, она узнала случайно. 

Женская мобилизация
Реакция Минобороны на скандал. Фото: скриншот Threads 

В обсуждениях под публикациями другие пользователи также сообщили о похожих ситуациях. Речь идет о внесении в учет или объявлении в розыск без очевидных оснований. По словам Захарян, только в одном районе Харькова она обнаружила более 20 подобных случаев. Эти сообщения требуют дополнительной проверки со стороны соответствующих органов. 

Женщины в розыске ТЦК
Постановка женщин на учет в Украине. Фото: скриншот Threads 

В Министерстве обороны Украины прокомментировали ситуацию. Там признали, что государственные реестры могут содержать отдельные неточности. При этом подробные разъяснения причин и механизмов исправления ошибок пока не представлены. 

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы могут оформить бронь от мобилизации, даже работая дистанционно на критически важных предприятиях.

Также стало известно, что при возвращении из-за границы граждане могут получить статус военнообязанных, даже если им еще нет 25 лет.

Минобороны скандал мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
