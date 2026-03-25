Міноборони відреагувало на скандал із жіночою мобілізацією

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 07:30
Міністр оборони України Михайло Федоров. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi

Соцмережі в Україні продовжують наповнюватися повідомленнями від жінок, які заявляють про взяття їх на військовий облік та оголошення в розшук ТЦК. За їхніми словами, це сталося без медичної освіти чи проходження підготовки. Зокрема, йдеться про випадки, зафіксовані в Харкові.

Інформація активно поширюється в публічному просторі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на коментарі в Threads.

Читайте також:

Одна із заявниць, психологиня Агата Захарян, повідомила, що понад рік перебуває на військовому обліку без власної згоди. Вона стверджує, що не має профільної освіти і не проходила навчання. При цьому в системі "Резерв+" вона вказана як солдат. Про факт розшуку, за її словами, вона дізналася випадково.

Женская мобилизация
Реакція Міноборони на скандал. Фото: скриншот Threads

У коментарях фіксують аналогічні випадки

В обговореннях під публікаціями інші користувачі також повідомили про схожі ситуації. Йдеться про внесення до обліку або оголошення в розшук без очевидних підстав. Згідно із дописом Захарян, тільки в одному районі Харкова вона виявила понад 20 подібних випадків. Ці повідомлення потребують додаткової перевірки з боку відповідних органів.

Женщины в розыске ТЦК
Постановка жінок на облік в Україні. Фото: скриншот Threads

У Міністерстві оборони України прокоментували ситуацію. Там визнали, що державні реєстри можуть містити окремі неточності. При цьому докладні роз'яснення причин та механізмів виправлення помилок поки що не надано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці можуть оформити бронь від мобілізації, навіть працюючи дистанційно на критично важливих підприємствах.

Також стало відомо, що при поверненні з-за кордону громадяни можуть отримати статус військовозобов'язаних, навіть якщо їм ще немає 25 років.

Міноборони скандал мобілізація війна в Україні ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
