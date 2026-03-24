ТЦК не скасує відстрочку для догляду за батьками після одруження

Військовозобов'язаний подає заяву у ТЦК.

Військовозобов’язаний громадянин, який отримав відстрочку для догляду за матір’ю, з якою офіційно зареєстрований на одній адресі, може одружитися. Цей факт із його життя не вплине на наявність чи скасування відстрочки. Так само громадянин може придбати для своєї нової сім’ї нерухомість і оформити її на себе.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочка для догляду за матір’ю

Військовозобов’язані громадяни мають право на відстрочку від мобілізації. Це право їм надається за умови наявності відповідних, визначених законом підстав.

Однією із найпоширеніших підстав для відстрочки є догляд за близькими родичами. До юристів звернувся громадянин, який має таку оформлену відстрочку.

Чоловік розповів, що здійснює догляд за матір’ю, яка має другу групу інвалідності і яка проживає разом з ним. Громадянин поцікавився, чи не втратить він відстрочку, якщо одружиться.

Одруження і право на відстрочку

Юристи запевнили громадянина, що поява такого члена сім’ї, як дружина, не має відношення до процесу військового обліку, мобілізації та відстрочки. Адвокат Юрій Айвазян наголосив: "Одруження жодним чином не вплине на Ваше право на відстрочку, оскільки дружина не має обов'язку утримувати Вашу матір".

Юрист Владислав Дерій додав, що як одруження, так і купівля нерухомості для нової родини не є важливим для відстрочки від призову. Дерій підкреслив: "Ви можете вільно одружуватись, купувати нерухомість і оформлювати її на себе. Це ніяк не впливає на право на відстрочку".

Юрій Айвазян пояснив, що громадянин може придбати собі і дружині квартиру і змінити місце проживання. Адвокат додав: "Врахуйте тільки той факт, що у разі знаходження квартири в іншому місті (районі) для того, аби зареєструвати місце проживання, Вам прийдеться спочатку стати на облік в новому ТЦК".

Скасувати відстрочку від мобілізації без візиту до територіального центру комплектування можливо. Але через ЦНАП цей процес нереально завершити, єдиний варіант — це рекомендований лист на адресу ТЦК.

На відстрочку, оформлену для догляду за близьким родичем, не впливає працевлаштування цього родича. Одним із варіантів такого працевлаштування, який не впливає на відстрочку, є військова служба у Збройних силах України.