Україна
ТЦК не отменит отсрочку для ухода за родителями после бракосочетания

ТЦК не отменит отсрочку для ухода за родителями после бракосочетания

Дата публикации 24 марта 2026 00:30
ТЦК не отменит отсрочку для ухода за родителями после бракосочетания
Военнообязанный подает заявление в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанный гражданин, получивший отсрочку для ухода за матерью, с которой официально зарегистрирован по одному адресу, может жениться. Этот факт из его жизни не повлияет на наличие или отмену отсрочки. Так же гражданин может приобрести для своей новой семьи недвижимость и оформить ее на себя.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка для ухода за матерью

Военнообязанные граждане имеют право на отсрочку от мобилизации. Это право им предоставляется при условии наличия соответствующих, определенных законом оснований.

Одним из самых распространенных оснований для отсрочки является уход за близкими родственниками. К юристам обратился гражданин, который имеет такую оформленную отсрочку.

Мужчина рассказал, что осуществляет уход за матерью, которая имеет вторую группу инвалидности и которая проживает вместе с ним. Гражданин поинтересовался, не потеряет ли он отсрочку, если женится.

Женитьба и право на отсрочку

Юристы заверили гражданина, что появление такого члена семьи, как жена, не имеет отношения к процессу воинского учета, мобилизации и отсрочки. Адвокат Юрий Айвазян отметил: "Женитьба никоим образом не повлияет на Ваше право на отсрочку, поскольку жена не имеет обязанности содержать Вашу мать".

Юрист Владислав Дерий добавил, что как женитьба, так и покупка недвижимости для новой семьи не является важным для отсрочки от призыва. Дерий подчеркнул: "Вы можете свободно жениться, покупать недвижимость и оформлять ее на себя. Это никак не влияет на право на отсрочку".

Юрий Айвазян пояснил, что гражданин может приобрести себе и жене квартиру и сменить место жительства. Адвокат добавил: "Учтите только тот факт, что в случае нахождения квартиры в другом городе (районе) для того, чтобы зарегистрировать место жительства, Вам придется сначала стать на учет в новом ТЦК".

Напомним, мы ранее писали о том, как происходит отмена отсрочки, через ЦНАП или ТЦК.

Отменить отсрочку от мобилизации без визита в территориальный центр комплектования возможно. Но через ЦНАП этот процесс нереально завершить, единственный вариант — это заказное письмо в адрес ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, отменит ли ТЦК отсрочку для ухода за лицом, которое служит в ВСУ.

На отсрочку, оформленную для ухода за близким родственником, не влияет трудоустройство этого родственника. Одним из вариантов такого трудоустройства, который не влияет на отсрочку, является военная служба в Вооруженных силах Украины.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
