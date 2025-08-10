Видео
Обязанности детей — кто должен поддерживать родителей деньгами

Обязанности детей — кто должен поддерживать родителей деньгами

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 12:45
Материальная поддержка родителей — когда дети должны давать деньги и за что можно получить штраф в 2025 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

Всем хорошо известно, что ответственность за несовершеннолетних детей несут их родители. Они должны обеспечивать их материально, а также способствовать их физическому, моральному и интеллектуальному развитию. При этом, согласно закону, совершеннолетние дети должны заботиться о своих нетрудоспособных родителях.

О том, когда дети должны заботиться и материально обеспечивать своих родителей, рассказали на сайте Оболонской сельской территориальной общины.

Читайте также:

Когда возникает обязанность содержать родителей

В соответствии со статьей 51 Конституции Украины, совершеннолетние дети должны поддерживать своих родителей, если те не могут работать по состоянию здоровья или другим причинам.

Согласно части первой статьи 202 Семейного кодекса Украины, сын или дочь обязаны материально обеспечивать нетрудоспособных родителей, которые нуждаются в помощи. Обязанность материальной поддержки появляется, если выполнены следующие условия:

  • родители реально нуждаются в финансовой помощи;
  • между ребенком и родителями есть кровное родство или официальное усыновление;
  • родители признаны нетрудоспособными — то есть достигли пенсионного возраста по закону или имеют инвалидность.

В обязанности совершеннолетних детей входит регулярная уплата алиментов и финансирование дополнительных расходов, связанных с лечением, инвалидностью или другими проблемами здоровья родителей.

Обязанность поддерживать возлагается исключительно на совершеннолетних детей — сына или дочь. Если родители были лишены родительских прав и их не было восстановлено, то дети не обязаны их содержать.

Кто может рассчитывать на материальную поддержку своих детей

Право на материальную поддержку имеют нетрудоспособные родители, которые:

  • достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность (включая детей с инвалидностью);
  • не могут самостоятельно обеспечить себя из-за низких пенсий или отсутствия доходов.

При этом учитывается общее материальное состояние родителей. Даже если их доходы немного выше прожиточного минимума, это не значит, что они не могут нуждаться в помощи.

Выплата алиментов может быть добровольной — по согласию сторон, когда дети и родители заключают договор о содержании, или через суд, если о добровольной помощи договориться не удалось. В случае отказа от поддержки родители могут обратиться в суд по месту жительства одной из сторон. К исковому заявлению прилагают:

  • справку о составе семьи;
  • свидетельство о рождении или решение об усыновлении;
  • информацию о доходах детей (справки о зарплате, документы на имущество);
  • доказательства потребности в поддержке (справки о пенсии, медицинские документы, чеки на лечение);
  • документы, подтверждающие нетрудоспособность (пенсионное удостоверение, справка об инвалидности).

Также могут быть привлечены свидетели, которые подтвердят невозможность родителей самостоятельно себя содержать.

Суд может освободить детей от обязанности содержания, если будет доказано, что родители уклонялись от выполнения родительских обязанностей или не платили алименты на детей и имеют задолженность более трех лет, подтвержденную документами государственной исполнительной службы.

Какую поддержку должны оказывать дети родителям

Размер алиментов определяет суд, устанавливая фиксированную сумму или процент от дохода детей с учетом материального состояния обеих сторон, наличия пенсии, имущества, помощи от других родственников и льгот.

Согласно 165 статье Уголовного кодекса Украины, за умышленное уклонение от содержания предусмотрена ответственность — штраф от 1 700 до 3 400 гривен, общественные или исправительные работы, или ограничение свободы до двух лет. Кроме того, дети, которые уклоняются от поддержки нетрудоспособных родителей, могут быть лишены права на наследство по решению суда.

Ранее мы писали, что иногда бывают случаи, когда один из родителей уклоняется от выполнения своих материальных обязательств в отношении ребенка. В таких ситуациях другой из супругов может обратиться с требованием о взыскании алиментов, при этом разрывать брачные отношения не обязательно.

Также мы рассказывали, что лишение родительских прав является крайней мерой, которую применяют для защиты прав и интересов ребенка в случаях, когда родители намеренно пренебрегают своими обязанностями или из-за жестокого обращения. Такое решение принимает исключительно суд.

дети деньги алименты помощь родители
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
