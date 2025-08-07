Батьківські права — кого можуть позбавити та які наслідки це матиме

Жінки з маленькими дітьми. Фото: УНІАН

Позбавлення батьківських прав — це крайній захід, який застосовується для захисту інтересів дитини, якщо батьки свідомо ігнорують свої обов’язки або поводяться з нею жорстоко. Таке рішення ухвалює лише суд, і воно стосується конкретної дитини, зазначеної в позові.

Про те, кого можуть позбавити батьківських прав та які наслідки це матиме, пояснили на сайті Олешинської громади, яка наразі входить до складу Хмельницької.

Звернутися до суду з вимогою про позбавлення батьківських прав можуть один із батьків, опікун, піклувальник, родичі, органи опіки, прокурор, навчальний або медичний заклад, а також сама дитина після 14 років.

Найчастіше ініціаторами є матері, які хочуть розірвати всі правові зв’язки з батьком, наприклад, щоб мати можливість виїхати з дитиною за кордон без його згоди. Відповідно до статті 164 Сімейного кодексу України, позбавити батьківських прав можуть, якщо батьки:

жорстоко поводяться з дитиною;

засуджені за умисний злочин проти дитини;

експлуатують дитину або змушують її жебракувати;

ухиляються від виховання та утримання дитини, не сплачують аліменти;

страждають на хронічний алкоголізм або наркоманію (підтверджено медично);

залишили новонароджену чи малу дитину в лікарні та не цікавилися нею понад пів року.

Кожна підстава має бути підтверджена конкретними доказами, а сама процедура позбавлення батьківських прав передбачає кілька етапів.

Як проходить процедура

Спочатку збирають доказову базу — довідки, характеристики, медичні документи. Далі складається позовна заява з описом обставин і правових підстав, після чого вона подається до суду за місцем реєстрації відповідача.

До процесу обов’язково залучають орган опіки та піклування, який надає свій висновок, але суд може ухвалити інше рішення. Розгляд справи зазвичай триває кілька засідань. Після набрання чинності рішення передають до РАЦСу для виконання.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Особа втрачає всі особисті немайнові права стосовно дитини, звільняється від обов’язку її виховувати, перестає бути її законним представником, а також позбавляється права на державні пільги та допомогу, передбачені для сімей з дітьми.

Такі особи не можуть бути усиновлювачами, опікунами або піклувальниками. У майбутньому вони втрачають і майнові права, пов’язані з батьківством: право на утримання від дитини, на пенсію у разі втрати годувальника чи на спадкування.

