Родительские права — кого могут лишить и какие последствия это будет иметь

Лишение родительских прав — это крайняя мера, которая применяется для защиты интересов ребенка, если родители сознательно игнорируют свои обязанности или обращаются с ним жестоко. Такое решение принимает только суд, и оно касается конкретного ребенка, указанного в иске.

О том, кого могут лишить родительских прав и какие последствия это будет иметь, объяснили на сайте Олешинской громады, которая сейчас входит в состав Хмельницкой.

Обратиться в суд с требованием о лишении родительских прав могут один из родителей, опекун, попечитель, родственники, органы опеки, прокурор, учебное или медицинское учреждение, а также сам ребенок после 14 лет.

Чаще всего инициаторами являются матери, которые хотят разорвать все правовые связи с отцом, например, чтобы иметь возможность выехать с ребенком за границу без его согласия. В соответствии со статьей 164 Семейного кодекса Украины, лишить родительских прав могут, если родители:

жестоко обращаются с ребенком;

осуждены за умышленное преступление против ребенка;

эксплуатируют ребенка или заставляют его попрошайничать;

уклоняются от воспитания и содержания ребенка, не платят алименты;

страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией (подтверждено медицински);

оставили новорожденного или маленького ребенка в больнице и не интересовались им более полугода.

Каждое основание должно быть подтверждено конкретными доказательствами, а сама процедура лишения родительских прав предусматривает несколько этапов.

Как проходит процедура

Сначала собирают доказательную базу — справки, характеристики, медицинские документы. Далее составляется исковое заявление с описанием обстоятельств и правовых оснований, после чего оно подается в суд по месту регистрации ответчика.

К процессу обязательно привлекают орган опеки и попечительства, который предоставляет свое заключение, но суд может принять другое решение. Рассмотрение дела обычно длится несколько заседаний. После вступления в силу решение передают в ЗАГС для исполнения.

Последствия лишения родительских прав

Лицо теряет все личные неимущественные права в отношении ребенка, освобождается от обязанности его воспитывать, перестает быть его законным представителем, а также лишается права на государственные льготы и помощь, предусмотренные для семей с детьми.

Такие лица не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями. В будущем они теряют и имущественные права, связанные с отцовством: право на содержание от ребенка, на пенсию в случае потери кормильца или на наследование.

