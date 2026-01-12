Відстрочка від мобілізації - де оформити акт догляду за близьким родичем

Чоловік і батько з інвалідністю. Фото: freepik.com

Якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оформити відстрочку від мобілізації з причини догляду за близьким родичем, він повинен надати відповідний документ про необхідність догляду. Цей акт складається представниками місцевої влади.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Ключовий документ у відстрочці для догляду

До юристів звернувся громадянин, який готується оформити відстрочку для догляду за батьком, що має зафіксовану інвалідність першої групи.

Чоловік поцікавився, як це оформити і який документ потрібен для успішного завершення цього процесу.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив у коментарі цієї ситуації, що ключовим документом у такій ситуації є акт встановлення факту здійснення догляду за близьким родичем громадянина, який планує отримати відстрочку.

Куди звертатися за документами

Юрист пояснив, де і як отримати такий документ.

"Потрібно звернутися за встановленням факту здійснення постійного догляду із заявою у довільній формі на ім’я керівника виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, районної у м. Києві військової адміністрації за адресою задекларованого / зареєстрованого місця проживання особи, за якою здійснюється догляд", — наголосив Айвазян.

Адвокат додав, що у цій заяві повинні бути вказані як дані самого військовозобов’язаного громадянина, так і дані особи, за якою здійснюється догляд.

"Комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом десяти календарних днів з дати її подання", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна офіційно працювати після того, як оформив відстрочку для догляду за близьким родичем.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити відстрочку від мобілізації для догляду за рідною бабусею.