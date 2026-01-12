Отсрочка от мобилизации - где оформить акт ухода за близким родственником

Мужчина и отец с инвалидностью. Фото: freepik.com

Если военнообязанный гражданин хочет оформить отсрочку от мобилизации по причине ухода за близким родственником, он должен предоставить соответствующий документ о необходимости ухода. Этот акт составляется представителями местной власти.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Ключевой документ в отсрочке для ухода

К юристам обратился гражданин, который готовится оформить отсрочку для ухода за отцом, имеющим зафиксированную инвалидность первой группы.

Мужчина поинтересовался, как это оформить и какой документ нужен для успешного завершения этого процесса.

Адвокат Юрий Айвазян отметил в комментарии этой ситуации, что ключевым документом в такой ситуации является акт установления факта осуществления ухода за близким родственником гражданина, который планирует получить отсрочку.

Куда обращаться за документами

Юрист объяснил, где и как получить такой документ.

"Нужно обратиться за установлением факта осуществления постоянного ухода с заявлением в произвольной форме на имя руководителя исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе (в случае его образования) совета, районной в г. Киеве военной администрации по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства лица, за которым осуществляется уход", — подчеркнул Айвазян.

Адвокат добавил, что в этом заявлении должны быть указаны как данные самого военнообязанного гражданина, так и данные лица, за которым осуществляется уход.

"Комиссия по установлению факта осуществления лицом постоянного ухода осуществляет рассмотрение заявления в течение десяти календарных дней с даты его подачи", — подчеркнул Юрий Айвазян.

