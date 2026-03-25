Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Міноборони України програло суд родині загиблого військового

Міноборони України програло суд родині загиблого військового

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 03:32
Міноборони України програло суд родині загиблого військового
Зала судових засідань. Фото: УНІАН

У Тернопільському окружному адміністративному суді винесли рішення у справі щодо виплати родині військовослужбовця. Вдова та малолітня донька домоглися визнання права на отримання повної грошової допомоги. Йдеться про суму в 15 млн гривень.

Раніше Міністерство оборони відмовляло в такій виплаті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр.

Читайте також:

Суд визнав зв'язок смерті з виконанням служби

Військовослужбовець загинув у квітні 2023 року в Авдіївці Донецької області. Причиною смерті стала гостра коронарна недостатність. У Міноборони заявляли, що смерть не пов'язана з пораненням, і пропонували виплату в розмірі 2 млн гривень. Сім'я оскаржила це рішення в суді.

Суддя, вивчивши матеріали справи, дійшла висновку, що смерть сталася під час виконання військових обов'язків. Також було встановлено, що вона пов'язана із захистом держави в умовах воєнного стану. На цій підставі суд визнав право сім'ї на отримання повної суми компенсації. Рішення може бути оскаржене в установленому порядку.

Згідно з рішенням суду, смерть військовослужбовця сталася під час виконання обов'язків служби і була пов'язана з виконанням завдань у період воєнного стану. Це дає право його родині на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн гривень, передбаченої законодавством. Таким чином, позов вдови, яка діє також в інтересах малолітньої дитини, було задоволено.

Нагадаємо, українці можуть отримати бронь від мобілізації навіть якщо працюють на критично важливих об'єктах віддалено.

Українці отримають статус військовозобов'язаного під час повернення додому з-за кордону навіть якщо не досягли 25 років.

Міноборони суд Тернопіль Тернопільська область війна в Україні
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації