Міноборони України програло суд родині загиблого військового

Зала судових засідань. Фото: УНІАН

У Тернопільському окружному адміністративному суді винесли рішення у справі щодо виплати родині військовослужбовця. Вдова та малолітня донька домоглися визнання права на отримання повної грошової допомоги. Йдеться про суму в 15 млн гривень.

Раніше Міністерство оборони відмовляло в такій виплаті, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр.

Суд визнав зв'язок смерті з виконанням служби

Військовослужбовець загинув у квітні 2023 року в Авдіївці Донецької області. Причиною смерті стала гостра коронарна недостатність. У Міноборони заявляли, що смерть не пов'язана з пораненням, і пропонували виплату в розмірі 2 млн гривень. Сім'я оскаржила це рішення в суді.

Суддя, вивчивши матеріали справи, дійшла висновку, що смерть сталася під час виконання військових обов'язків. Також було встановлено, що вона пов'язана із захистом держави в умовах воєнного стану. На цій підставі суд визнав право сім'ї на отримання повної суми компенсації. Рішення може бути оскаржене в установленому порядку.

Згідно з рішенням суду, смерть військовослужбовця сталася під час виконання обов'язків служби і була пов'язана з виконанням завдань у період воєнного стану. Це дає право його родині на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн гривень, передбаченої законодавством. Таким чином, позов вдови, яка діє також в інтересах малолітньої дитини, було задоволено.

Нагадаємо, українці можуть отримати бронь від мобілізації навіть якщо працюють на критично важливих об'єктах віддалено.

Українці отримають статус військовозобов'язаного під час повернення додому з-за кордону навіть якщо не досягли 25 років.