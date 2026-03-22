Громадяни мають право прибрати штраф ТЦК, перебуваючи за кордоном

Застосунок "Резерв+", де можна сплатити штраф, перебуваючи за кордоном.

Право на сплату штрафу ТЦК мають усі громадяни України, навіть ті, хто перебуває за кордоном. Для цього необов’язково повертатися додому. Увесь процес можна оформити через мобільний застосунок "Резерв+", причому сплативши навіть зі знижкою.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф ТЦК для емігранта

Територіальний центр комплектування має право накладати різноманітні санкції на порушників військового обліку. Найпростішою санкцією є адміністративне стягнення, тобто штраф.

У випадку несплати штрафу громадянина можуть оголосити у розшук. Справа порушника при цьому передається державній виконавчій службі.

До юристів звернувся громадянин, який отримав сповіщення про штраф, накладений на нього ТЦК. При цьому цей громадянин зараз перебуває за межами України. Чоловік поцікавився, чи можна якось вирішити питання штрафу, не в’їжджаючи назад в Україну.

Інструкція зі сплати штрафу через "Резерв+"

Юристи, коментуючи таку ситуацію, зазначили, що це цілком реально зробити навіть з-за кордону. Юрист Євген Корнійчук підкреслив: "Ви можете прибрати штраф,шляхом оскарження або оплати штрафу".

Для цього потрібно мати на смартфоні мобільний застосунок "Резерв+". Авторизувавшись у ньому, необхідно зайти в розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення.

Далі протягом трьох днів ТЦК повинен розглянути заяву та надіслати постанову про порушення. Після цього відкривається можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 грн, тобто 50% від повної суми. На це законодавство відводить громадянину 20 днів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як можна сплатити штраф від ТЦК зі знижкою.

У разі порушень правил військового обліку ТЦК та СП можуть виписати громадянину штраф у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн. З 17 квітня 2025 року з'явилась можливість сплачувати половину від суми стягнення. Проте скористатися цією можливістю не так просто.

Додамо, ми повідомляли про те, якими є терміни зняття з розшуку ТЦК.

Громадянин, який планує знятися з розшуку ТЦК, має подати в територіальний центр комплектування заяву і вирішити питання зі штрафом. ТЦК має два тижні на закінчити цю справу. На практиці ж, наголосили юристи, усе відбувається значно швидше.