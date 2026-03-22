Граждане имеют право убрать штраф ТЦК, находясь за границей

Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф, находясь за границей.

Право на уплату штрафа ТЦК имеют все граждане Украины, даже те, кто находится за границей. Для этого необязательно возвращаться домой. Весь процесс можно оформить через мобильное приложение "Резерв+", причем оплатив даже со скидкой.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Штраф ТЦК для эмигранта

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать различные санкции на нарушителей воинского учета. Самой простой санкцией является административное взыскание, то есть штраф.

В случае неуплаты штрафа гражданина могут объявить в розыск. Дело нарушителя при этом передается государственной исполнительной службе.

К юристам обратился гражданин, который получил уведомление о штрафе, наложенном на него ТЦК. При этом этот гражданин сейчас находится за пределами Украины. Мужчина поинтересовался, можно ли как-то решить вопрос штрафа, не въезжая обратно в Украину.

Инструкция по уплате штрафа через "Резерв+"

Юристы, комментируя такую ситуацию, отметили, что это вполне реально сделать даже из-за границы. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Вы можете убрать штраф, путем обжалования или оплаты штрафа".

Для этого нужно иметь на смартфоне мобильное приложение "Резерв+". Авторизовавшись в нем, необходимо зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

Далее в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После этого открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн, то есть 50% от полной суммы. На это законодательство отводит гражданину 20 дней.

Напомним, мы ранее писали о том, как можно оплатить штраф от ТЦК со скидкой.

В случае нарушений правил воинского учета ТЦК и СП могут выписать гражданину штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Добавим, мы сообщали о том, каковы сроки снятия с розыска ТЦК.

Гражданин, который планирует сняться с розыска ТЦК, должен подать в территориальный центр комплектования заявление и решить вопрос со штрафом. ТЦК имеет две недели на закончить это дело. На практике же, отметили юристы, все происходит значительно быстрее.