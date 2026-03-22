Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Граждане имеют право убрать штраф ТЦК, находясь за границей

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 00:30
Приложение "Резерв+", где можно оплатить штраф, находясь за границей. Фото: Новини.LIVE

Право на уплату штрафа ТЦК имеют все граждане Украины, даже те, кто находится за границей. Для этого необязательно возвращаться домой. Весь процесс можно оформить через мобильное приложение "Резерв+", причем оплатив даже со скидкой.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф ТЦК для эмигранта

Территориальный центр комплектования имеет право накладывать различные санкции на нарушителей воинского учета. Самой простой санкцией является административное взыскание, то есть штраф.

В случае неуплаты штрафа гражданина могут объявить в розыск. Дело нарушителя при этом передается государственной исполнительной службе.

К юристам обратился гражданин, который получил уведомление о штрафе, наложенном на него ТЦК. При этом этот гражданин сейчас находится за пределами Украины. Мужчина поинтересовался, можно ли как-то решить вопрос штрафа, не въезжая обратно в Украину.

Инструкция по уплате штрафа через "Резерв+"

Юристы, комментируя такую ситуацию, отметили, что это вполне реально сделать даже из-за границы. Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Вы можете убрать штраф, путем обжалования или оплаты штрафа".

Для этого нужно иметь на смартфоне мобильное приложение "Резерв+". Авторизовавшись в нем, необходимо зайти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

Далее в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и прислать постановление о нарушении. После этого открывается возможность оплатить штраф в размере 8 500 грн, то есть 50% от полной суммы. На это законодательство отводит гражданину 20 дней.

В случае нарушений правил воинского учета ТЦК и СП могут выписать гражданину штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн. С 17 апреля 2025 года появилась возможность платить половину от суммы взыскания. Однако воспользоваться этой возможностью не так просто.

Гражданин, который планирует сняться с розыска ТЦК, должен подать в территориальный центр комплектования заявление и решить вопрос со штрафом. ТЦК имеет две недели на закончить это дело. На практике же, отметили юристы, все происходит значительно быстрее.

штраф ТЦК и СП эмиграция Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации