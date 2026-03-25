ТЦК не штрафуватиме українців за дистанційну роботу з бронюванням

Співробітник ТЦК.

Співробітники критично важливих підприємств можуть бути заброньовані від мобілізації. Це можливо навіть у ситуації, коли громадянин працює у такій організації дистанційно. Це не є порушенням обліку і за це ТЦК не накладатиме санкції.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на критично важливих підприємствах

Критично важливі для функціонування української економіки підприємства під час воєнного стану мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Залежно від категорії цих підприємств бронювання розповсюджується на усі 100% працівників чи на якусь частину.

Частина громадян на таких підприємствах можуть працювати віддалено, не у офісі чи за місцем розташування підприємства. До юристів звернувся громадянин, який планує отримати саме таку, дистанційну роботу на підприємстві, визнаному критично важливим.

Чоловік поцікавився, чи зможе він отримати у такій ситуації бронювання, чи не будуть щодо нього застосовані якісь санкції з боку ТЦК. Юристи пояснили, що така ситуація, в принципі, не є порушенням правил військового обліку.

Коли з бронюванням все ж можуть оголосити у розшук

Так, юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "Закон розрізняє "зареєстроване місце проживання" (прописку) та "фактичне місце проживання". Ви можете не вказувати фактичну адресу за місцем роботи і в разі питань зі сторони ТЦК стверджувати, що працюєте дистанційно".

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив законність таких дій, додавши, що існує варіант із остаточною формалізацією цієї ситуації: "Загалом, все повинно бути нормально. Проте, можливо, і варто оформити дистанційний формат роботи, тим паче, що це відповідає дійсності".

Владислав Дерій пояснив, коли громадянина можуть оголосити у розшук: "Найчастіше за що чіпляються ТЦК, це якщо Ви змінюєте адресу проживання в "Резерв+", але не станете на облік в місцевий ТЦК. От саме тоді і виникають порушення в "Резерв+". Тож якщо після працевлаштування Ви залишите все як і було, то з високою ймовірністю Вас не оголосять в розшук".

На порталі "Дія" з'явилась для підприємств з'явилась нова функція щодо бронювання працівників. Тепер вони можуть робити це завчасно, але це стосується лише тих осіб, які не мають порушень правил військового обліку.

Співробітники підприємств, які визнані критично важливими для української економіки, можуть отримати бронювання від мобілізації. Разом з тим, у певний момент таких військовозобов’язаних громадян все ж можуть призвати до лав ЗСУ. Юристи пояснили, коли ТЦК має таке право щодо працівників критично важливих підприємств.