ТЦК не будет штрафовать украинцев за дистанционную работу с бронированием

Сотрудник ТЦК. Фото: "АрміяInform"

Сотрудники критически важных предприятий могут быть забронированы от мобилизации. Это возможно даже в ситуации, когда гражданин работает в такой организации дистанционно. Это не является нарушением учета и за это ТЦК не будет накладывать санкции.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на критически важных предприятиях

Критически важные для функционирования украинской экономики предприятия во время военного положения имеют право бронировать своих работников от мобилизации. В зависимости от категории этих предприятий бронирование распространяется на все 100% работников или на какую-то часть.

Часть граждан на таких предприятиях могут работать удаленно, не в офисе или по месту расположения предприятия. К юристам обратился гражданин, который планирует получить именно такую, дистанционную работу на предприятии, признанном критически важным.

Мужчина поинтересовался, сможет ли он получить в такой ситуации бронирование, не будут ли к нему применены какие-то санкции со стороны ТЦК. Юристы объяснили, что такая ситуация, в принципе, не является нарушением правил воинского учета.

Когда с бронированием все же могут объявить в розыск

Так, юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "Закон различает "зарегистрированное место жительства" (прописку) и "фактическое место жительства". Вы можете не указывать фактический адрес по месту работы и в случае вопросов со стороны ТЦК утверждать, что работаете дистанционно".

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил законность таких действий, добавив, что существует вариант с окончательной формализацией этой ситуации: "В общем, все должно быть нормально. Однако, возможно, и стоит оформить дистанционный формат работы, тем более, что это соответствует действительности".

Владислав Дерий объяснил, когда гражданина могут объявить в розыск: "Чаще всего за что цепляются ТЦК, это если Вы меняете адрес проживания в "Резерв+", но не станете на учет в местный ТЦК. Вот именно тогда и возникают нарушения в "Резерв+". Поэтому если после трудоустройства Вы оставите все как и было, то с высокой вероятностью Вас не объявят в розыск".

