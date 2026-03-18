ТЦК має право мобілізувати працівників критично важливих підприємств

Мобілізація українських громадян. Фото: Getty Images

Співробітники підприємств, які визнані критично важливими для української економіки, можуть отримати бронювання від мобілізації. Разом з тим, у певний момент таких військовозобов’язаних громадян все ж можуть призвати до лав ЗСУ. Юристи пояснили, коли ТЦК має таке право щодо працівників критично важливих підприємств.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Різні бронювання на двох роботах

В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. При цьому працівники критично важливих для вітчизняної економіки підприємств можуть отримати бронювання від мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який працює на одному критично важливому підприємстві, але планує звільнитися і перейти на роботу у іншу таку ж структуру. При цьому одне бронювання буде автоматично анульоване, а інше треба буде оформлювати на новому місці.

Чоловік поцікавився, чи матиме право територіальний центр комплектування мобілізувати його до моменту завершення процесу оформлення броні новим роботодавцем. Юристи підкреслили, що така ситуація є цілком реальною.

Коли мобілізація працівника критично важливого підприємства можлива

Юрист Владислав Дерій пояснив, як відбувається процес заміни бронювання: "Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №76, бронювання діє лише до моменту розірвання трудового договору. Як тільки Ви звільняєтеся, наказ про Ваше бронювання щодо цієї компанії втрачає чинність. Роботодавець зобов'язаний повідомити ТЦК про Ваше звільнення протягом 7 днів після видання наказу".

Далі, за словами Дерія, громадянин якийсь час перебуває у вразливій з точки зору призову ситуації. Юрист підкреслив: "Процес бронювання на новому підприємстві зазвичай займає від трьох до 7 днів (поки Ваші дані не будуть в ПФУ). Між датою звільнення та датою отримання нового бронювання виникає "вікно", коли Ви юридично не маєте відстрочки".

Його позицію підтвердив і адвокат Юрій Айвазян: "На жаль, Вас можуть мобілізувати: у Вас пройдена ВЛК та відсутня підстава для відстрочки". Таким чином, до моменту затвердження бронювання працівника критично важливого підприємства можуть мобілізувати до лав ЗСУ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи відразу після початку перебронювання у працівників критично важливих підприємств з'явиться нова бронь.

Бронювання працівників критично важливих підприємств не є автоматичним процесом. Юристи пояснили, як довго відбувається процес перебронювання, скільки часу відводить закон на оформлення нової броні для співробітника.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можливо оформити бронь без сплати штрафу ТЦК.

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук. Українські юристи пояснили, чи можна отримати нове бронювання під час перебування у розшуку ТЦК.