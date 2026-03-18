ТЦК имеет право мобилизовать работников критически важных предприятий

Мобилизация украинских граждан. Фото: Getty Images

Сотрудники предприятий, которые признаны критически важными для украинской экономики, могут получить бронирование от мобилизации. Вместе с тем, в определенный момент таких военнообязанных граждан все же могут призвать в ряды ВСУ. Юристы объяснили, когда ТЦК имеет такое право в отношении работников критически важных предприятий.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Разные бронирования на двух работах

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. При этом работники критически важных для отечественной экономики предприятий могут получить бронирование от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который работает на одном критически важном предприятии, но планирует уволиться и перейти на работу в другую такую же структуру. При этом одно бронирование будет автоматически аннулировано, а другое надо будет оформлять на новом месте.

Мужчина поинтересовался, будет ли иметь право территориальный центр комплектования мобилизовать его до момента завершения процесса оформления брони новым работодателем. Юристы подчеркнули, что такая ситуация вполне реальна.

Когда мобилизация работника критически важного предприятия возможна

Юрист Владислав Дерий объяснил, как происходит процесс замены бронирования: "Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №76, бронирование действует только до момента расторжения трудового договора. Как только Вы увольняетесь, приказ о Вашем бронировании в отношении этой компании теряет силу. Работодатель обязан уведомить ТЦК о Вашем увольнении в течение 7 дней после издания приказа".

Далее, по словам Дерия, гражданин какое-то время находится в уязвимой с точки зрения призыва ситуации. Юрист подчеркнул: "Процесс бронирования на новом предприятии обычно занимает от трех до 7 дней (пока Ваши данные не будут в ПФУ). Между датой увольнения и датой получения нового бронирования возникает "окно", когда Вы юридически не имеете отсрочки".

Его позицию подтвердил и адвокат Юрий Айвазян: "К сожалению, Вас могут мобилизовать: у Вас пройдена ВВК и отсутствует основание для отсрочки". Таким образом, до момента утверждения бронирования работника критически важного предприятия могут мобилизовать в ряды ВСУ.

