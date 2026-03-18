Перед бронюванням не потрібно іти в ТЦК та на ВЛК

Працівник ТЦК оформлює документи військовозобов'язаного.

Військовозобов’язані громадяни можуть бути заброньовані на своїх підприємствах, якщо вони визнані критично важливими для вітчизняної економіки. Для процесу бронювання наявність актуальної військово-лікарської комісії є неважливою. Відповідно, перед отриманням броні у візиті до ТЦК немає якогось практичного смислу.

ВЛК перед бронюванням

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від призову до ЗСУ в особливий період. Однією із причин для відстрочки є наявність бронювання на робочому місці.

Право на бронювання мають ті підприємства, які були визнані критично важливими для існування вітчизняної економіки. Керівництво таких підприємств подає списки працівників на бронювання відповідно до квот, які закладені у законодавстві.

До юристів звернувся громадянин, який планує після закінчення аспірантури влаштуватися на таке підприємство і отримати бронювання. Чоловік поцікавився, чи потрібно йому перед цим відвідати територіальний центр комплектування, наприклад, для військово-лікарської комісії. Юристи зазначили, що це необов’язково.

Візит в ТЦК для майбутнього бронювання необов’язковий

Юрист Владислав Дерій наголосив, що на процес бронювання проблеми із ТЦК не вплинуть. Дерій запевнив: "Якщо Ви працюватимете на критичному підприємстві та в "Резерв+" не буде розшуку, то Вас повинні забронювати незалежно від того, пройдена ВЛК чи ні".

Крім того, для профілактики, пояснив юрист, також не потрібно відвідувати ТЦК. Владислав Дерій зазначив: "Ви нічого не порушуєте, у Вас є законна відстрочка, яка відображається в державному реєстрі".

Разом з тим, додав юрист, візит до ТЦК до оформлення бронювання може обернутися проблемами. Дерій пояснив, що може статись: "Якщо ж Ви зараз пройдете ВЛК, то ризикуєте у вікно між закінченням відстрочки по аспірантурі та оформленням бронювання на критичному підприємстві отримати по пошті бойову повістку".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що без сплати штрафу неможливо буде оформити бронь.

Військовозобов’язаний громадянин, який втратив бронювання після закінчення терміну дії, може не встигнути оформити нову бронь. Територіальний центр комплектування має право у цей період накласти на громадянина штраф і оголосили його у розшук. Українські юристи пояснили, чи можна отримати нове бронювання під час перебування у розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, чи є порушенням зняття бронювання без попередження.

Анулювання бронювання можливе за заявою керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Перелік працівників, які підлягають бронюванню, визначає сам керівник, а тому він має право оптимізувати підходи до визначення кола заброньованих осіб на власний розсуд, погодження з працівником у такому разі не є потрібним.