Перед бронированием не нужно идти в ТЦК и на ВВК

Работник ТЦК оформляет документы военнообязанного.

Военнообязанные граждане могут быть забронированы на своих предприятиях, если они признаны критически важными для отечественной экономики. Для процесса бронирования наличие актуальной военно-врачебной комиссии является неважным. Соответственно, перед получением брони в визите в ТЦК нет какого-то практического смысла.

ВВК перед бронированием

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от призыва в ВСУ в особый период. Одной из причин для отсрочки является наличие бронирования на рабочем месте.

Право на бронирование имеют те предприятия, которые были признаны критически важными для существования отечественной экономики. Руководство таких предприятий подает списки работников на бронирование в соответствии с квотами, которые заложены в законодательстве.

К юристам обратился гражданин, который планирует после окончания аспирантуры устроиться на такое предприятие и получить бронирование. Мужчина поинтересовался, нужно ли ему перед этим посетить территориальный центр комплектования, например, для военно-врачебной комиссии. Юристы отметили, что это необязательно.

Визит в ТЦК для будущего бронирования необязателен

Юрист Владислав Дерий отметил, что на процесс бронирования проблемы с ТЦК не повлияют. Дерий заверил: "Если Вы будете работать на критическом предприятии и в "Резерв+" не будет розыска, то Вас должны забронировать независимо от того, пройдена ВВК или нет".

Кроме того, для профилактики, пояснил юрист, также не нужно посещать ТЦК. Владислав Дерий отметил: "Вы ничего не нарушаете, у Вас есть законная отсрочка, которая отображается в государственном реестре".

Вместе с тем, добавил юрист, визит в ТЦК до оформления бронирования может обернуться проблемами. Дерий объяснил, что может произойти: "Если же Вы сейчас пройдете ВВК, то рискуете в окно между окончанием отсрочки по аспирантуре и оформлением бронирования на критическом предприятии получить по почте боевую повестку".

Военнообязанный гражданин, который потерял бронирование после окончания срока действия, может не успеть оформить новую бронь. Территориальный центр комплектования имеет право в этот период наложить на гражданина штраф и объявить его в розыск. Украинские юристы объяснили, можно ли получить новое бронирование во время пребывания в розыске ТЦК.

Аннулирование бронирования возможно по заявлению руководителя предприятия или уполномоченного им лица. Перечень работников, подлежащих бронированию, определяет сам руководитель, а потому он имеет право оптимизировать подходы к определению круга забронированных лиц по своему усмотрению, согласование с работником в таком случае не требуется.