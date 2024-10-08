Бронирование работников критически важных предприятий — документ, определяющий важность предприятия

Очередь в ТЦК на бронирование. Фото: УНІАН

Бронирование от мобилизации может осуществляться критически важными для украинской экономики предприятиями. Критичность этих компаний определяется зачислением в государственный единый список.

Об этом говорится в материале "Інформатора".

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Кто может бронировать сотрудников

Часть военнообязанных граждан может быть забронирована от мобилизации.

Бронирование своих работников осуществляют предприятия, учреждения и организации, которые признаны критически важными для функционирования отечественной экономики в условиях войны.

Какой документ разрешает бронирование

Для того чтобы получить право на бронирование сотрудников, компания должна быть зачислена в Единый перечень, куда государственные чиновники вносят критически важные компании.

Именно справка о включении предприятия в Единый перечень является тем документом, который подтверждает критическую важность компании и позволяет бронировать часть сотрудников на время войны.

Напомним, мы писали о новых правилах бронирования в октябре 2024 года.

Кроме того, мы сообщали ранее о том, какие профессии имеют право на бронирование.