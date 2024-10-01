Мобілізація в Україні — представники яких професії мають право на бронювання

Громадянин в ТЦК. Фото: Вінницький ОТЦК

На тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Кабінетом міністрів України затвердив перелік професій, які мають право на бронювання.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

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Список професій з правом на бронь

З 1 жовтня 2024 року, відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Право на бронювання отримують представники і працівники наступних категорій:

Правоохоронні органи.

Рятувальні служби.

Органи державної влади та місцевого самоврядування.

Компанії в медіа та культурній сфері.

Підприємства, що виготовляють військову продукцію.

Фірми, які займаються ремонтом техніки та виробництвом боєприпасів.

Підприємства з мобілізаційними завданнями.

Критично важливі для економіки підприємства.

Додатково, право на бронювання мають народні депутати, їхні помічники, бенефіціарні власники критично важливих підприємств, а також державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів і забезпеченням інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та КМУ.

Слід зазначити, що критично важливі підприємства можуть оформити бронь для своїх працівників на строк до 12 місяців. Серед тих, хто отримає цю можливість з 1 жовтня, варто виділити:

Підприємства паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, які забезпечують стабільність енергетичного сектора.

Компанії, що відповідають за комунікаційні мережі та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

Фірми, які отримали гранти на інновації для оборонних потреб.

Підприємства, що займаються будівництвом фортифікацій.

Працівники ООН, дипломатичних установ та міжнародних організацій, які визнані критично важливими для економіки.

Товариство Червоного Хреста України та інші гуманітарні організації.

Спортивні установи, що мають штатні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту для осіб з інвалідністю.

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