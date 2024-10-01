Мобілізація в Україні — представники яких професії мають право на бронювання

Хто має право на бронювання у жовтні — перелік професій
На тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація. Кабінетом міністрів України затвердив перелік професій, які мають право на бронювання.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE.
Список професій з правом на бронь
З 1 жовтня 2024 року, відповідно до статті 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Право на бронювання отримують представники і працівники наступних категорій:
- Правоохоронні органи.
- Рятувальні служби.
- Органи державної влади та місцевого самоврядування.
- Компанії в медіа та культурній сфері.
- Підприємства, що виготовляють військову продукцію.
- Фірми, які займаються ремонтом техніки та виробництвом боєприпасів.
- Підприємства з мобілізаційними завданнями.
- Критично важливі для економіки підприємства.
Додатково, право на бронювання мають народні депутати, їхні помічники, бенефіціарні власники критично важливих підприємств, а також державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів і забезпеченням інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та КМУ.
Слід зазначити, що критично важливі підприємства можуть оформити бронь для своїх працівників на строк до 12 місяців. Серед тих, хто отримає цю можливість з 1 жовтня, варто виділити:
- Підприємства паливно-енергетичного комплексу та їх підрядники, які забезпечують стабільність енергетичного сектора.
- Компанії, що відповідають за комунікаційні мережі та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
- Фірми, які отримали гранти на інновації для оборонних потреб.
- Підприємства, що займаються будівництвом фортифікацій.
- Працівники ООН, дипломатичних установ та міжнародних організацій, які визнані критично важливими для економіки.
- Товариство Червоного Хреста України та інші гуманітарні організації.
- Спортивні установи, що мають штатні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту для осіб з інвалідністю.
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