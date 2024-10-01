Мобилизация в Украине — представители каких профессии имеют право на бронирование

Гражданин в ТЦК. Фото: Винницкий ОТЦК

На фоне полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Кабинетом министров Украины утвердил список профессий, имеющих право на бронирование.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

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С 1 октября 2024, согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на бронирование получают представители и работники следующих категорий:

Правоохранительные органы.

Спасательные службы.

Органы гос и местного самоуправления.

Компании в медиа и культурной сфере.

Предприятия, производящие военную продукцию.

Фирмы занимающиеся ремонтом техники и производством боеприпасов.

Предприятия по мобилизационным задачам.

Критически важные для экономики предприятия.

Дополнительно право на бронирование имеют народные депутаты, их помощники, бенефициарные владельцы критически важных предприятий, а также государственные служащие, которые занимаются аналитикой законопроектов и обеспечением информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и КМУ.

Следует отметить, что критически важные предприятия могут оформить бронь для своих работников сроком до 12 месяцев. Среди тех, кто получит эту возможность с 1 октября, следует выделить:

Предприятия топливно-энергетического комплекса и их подрядчики, обеспечивающие устойчивость энергетического сектора.

Компании отвечающие за коммуникационные сети и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.

Фирмы, получившие гранты на инновации для оборонных нужд.

Предприятия занимающиеся строительством фортификаций.

Работники ООН, дипломатических учреждений и международных организаций, признанные критически важными для экономики.

Общество Красного Креста и другие гуманитарные организации.

Спортивные учреждения с штатными командами олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта для лиц с инвалидностью.

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