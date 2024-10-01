Мобилизация в Украине — представители каких профессии имеют право на бронирование

Кто имеет право на бронирование в октябре — список профессий
На фоне полномасштабного вторжения в Украине продолжается всеобщая мобилизация. Кабинетом министров Украины утвердил список профессий, имеющих право на бронирование.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE.
Список профессий с правом на бронь
С 1 октября 2024, согласно статье 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Право на бронирование получают представители и работники следующих категорий:
- Правоохранительные органы.
- Спасательные службы.
- Органы гос и местного самоуправления.
- Компании в медиа и культурной сфере.
- Предприятия, производящие военную продукцию.
- Фирмы занимающиеся ремонтом техники и производством боеприпасов.
- Предприятия по мобилизационным задачам.
- Критически важные для экономики предприятия.
Дополнительно право на бронирование имеют народные депутаты, их помощники, бенефициарные владельцы критически важных предприятий, а также государственные служащие, которые занимаются аналитикой законопроектов и обеспечением информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и КМУ.
Следует отметить, что критически важные предприятия могут оформить бронь для своих работников сроком до 12 месяцев. Среди тех, кто получит эту возможность с 1 октября, следует выделить:
- Предприятия топливно-энергетического комплекса и их подрядчики, обеспечивающие устойчивость энергетического сектора.
- Компании отвечающие за коммуникационные сети и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киев.
- Фирмы, получившие гранты на инновации для оборонных нужд.
- Предприятия занимающиеся строительством фортификаций.
- Работники ООН, дипломатических учреждений и международных организаций, признанные критически важными для экономики.
- Общество Красного Креста и другие гуманитарные организации.
- Спортивные учреждения с штатными командами олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта для лиц с инвалидностью.
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А временный и.о. заместителя начальника Ивано-Франковского ОТЦК и СП Андрей Мороз призвал лиц с отсрочкой готовиться к мобилизации.
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