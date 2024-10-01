Бронювання робочого місця під час мобілізації - документи для бронювання робочого місця

Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ

Мобілізований громадянин має повідомити роботодавцю про те, що його забрали на військову службу. Документом від ТЦК, якого достатньо для повідомлення, є бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження.

Про це повідомило адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Який документ є підтвердженням мобілізації працівника

Під час мобілізації громадянина, який має роботу, той має повідомити про цей факт свого роботодавця.

"Бойова повістка і буде підтверджуючим документом факту призову працівника. Оригінал повістки потрібно пред’явити роботодавцю", — підкреслили юристи.

Цей документ має також бронювати за мобілізованим робоче місце.

ТЦК також мають займатися оповіщенням роботодавців

Крім того, пояснили правники, про мобілізацію працівника на підприємство має повідомити і територіальний центр комплектування.

"ТЦК також можуть письмово повідомляти стосовно призову військовозобов’язаних підприємства, де громадяни працювали до моменту призову", — йдеться у поясненні юристів адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Нагадаємо, ми писали про те, які покарання для роботодавців передбачені за незбереження робочого місця за мобілізованим працівником.

Додамо, ми повідомляли, скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік.