Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Мобілізація працівників — який документ від ТЦК бронює робоче місце за військовим arrow

Мобілізація працівників — який документ від ТЦК бронює робоче місце за військовим

1 жовтня 2024 21:46
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання робочого місця під час мобілізації - документи для бронювання робочого місця
Мобілізовані громадяни у навчальному центрі. Фото: 150 навчальний центр Командування ТрО ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Мобілізований громадянин має повідомити роботодавцю про те, що його забрали на військову службу. Документом від ТЦК, якого достатньо для повідомлення, є бойова повістка, вона ж мобілізаційне розпорядження.

Про це повідомило адвокатське об’єднання "Бачинський та партнери".

Читайте також:

Який документ є підтвердженням мобілізації працівника

Під час мобілізації громадянина, який має роботу, той має повідомити про цей факт свого роботодавця.

"Бойова повістка і буде підтверджуючим документом факту призову працівника. Оригінал повістки потрібно пред’явити роботодавцю", — підкреслили юристи.

Цей документ має також бронювати за мобілізованим робоче місце.

ТЦК також мають займатися оповіщенням роботодавців

Крім того, пояснили правники, про мобілізацію працівника на підприємство має повідомити і територіальний центр комплектування.

"ТЦК також можуть письмово повідомляти стосовно призову військовозобов’язаних підприємства, де громадяни працювали до моменту призову", — йдеться у поясненні юристів адвокатського об’єднання "Бачинський та партнери".

Нагадаємо, ми писали про те, які покарання для роботодавців передбачені за незбереження робочого місця за мобілізованим працівником.

Додамо, ми повідомляли, скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік.

мобілізація повістки ТЦК та СП бойова повістка роботодавці

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:40 Користувачів закликали не встановлювати Windows 11 — у чому проблема

22:33 На Львівщині чоловік не з'явився до ТЦК через зламане авто — що вирішив суд

22:30 Військовий за спробу вжити наркотики потрапив під суд — яке рішення

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

22:20 Ізраїль анонсував потужну відповідь Ірану на ракетну атаку

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:06 Хто має право на бронювання у жовтні — перелік професій

22:05 Суми під обстрілом — у місті пролунав вибух

21:51 Нардеп Костенко заявив, що в Україні фіксується спад мобілізації

21:46 Мобілізація працівників — який документ від ТЦК бронює робоче місце за військовим

21:45 В Ізраїлі сталася масова стрілянина — багато загиблих та поранених

22:40 Користувачів закликали не встановлювати Windows 11 — у чому проблема

22:33 На Львівщині чоловік не з'явився до ТЦК через зламане авто — що вирішив суд

22:30 Військовий за спробу вжити наркотики потрапив під суд — яке рішення

22:20 Ізраїль анонсував потужну відповідь Ірану на ракетну атаку

22:06 Хто має право на бронювання у жовтні — перелік професій

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

22:05 Суми під обстрілом — у місті пролунав вибух

21:51 Нардеп Костенко заявив, що в Україні фіксується спад мобілізації

21:46 Мобілізація працівників — який документ від ТЦК бронює робоче місце за військовим

21:45 В Ізраїлі сталася масова стрілянина — багато загиблих та поранених

21:42 Відключення світла в Одесі 2 жовтня — прогнози і графіки

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Text

17:50 Кадрові зміни в МОУ та статус заявки України в НАТО — ефір Вечір.LIVE

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

16:41 У Третій штурмовій повідомили, скільки триває навчання операторів FPV-дронів

Text

14:50 Гончаренко заявив, що повернення 30 тис. грн всім військовим досі не реалізовано

Text

13:00 Кадрові зміни у Міноборони та новий генсек НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:15 Демченко поділився деталями роботи прикордонників на фронті

Text

11:41 Військовий оцінив якість забезпечення ЗСУ одягом та харчами — чи готові до зими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв