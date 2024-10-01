Бронирование рабочего места при мобилизации - документы для бронирования рабочего места

Мобилизованные граждане в учебном центре. Фото: 150 учебный центр Командование РО ВСУ

Мобилизированный гражданин должен уведомить работодателя о том, что его забрали на военную службу. Документом от ТЦК, которого достаточно для сообщения, является боевая повестка, она же мобилизационное распоряжение.

Об этом сообщило адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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Какой документ является подтверждением мобилизации работника

При мобилизации гражданина, имеющего работу, тот должен сообщить об этом факте своему работодателю.

"Боевая повестка и будет подтверждающим документом факта призыва работника. Оригинал повестки нужно предъявить работодателю", — подчеркнули юристы.

Этот документ должен также и бронировать за мобилизованным рабочее место.

ТЦК также должны заниматься оповещением работодателей

Кроме того, пояснили юристы, о мобилизации работника на предприятие должен уведомить и территориальный центр комплектования.

"ТЦК также могут письменно сообщать о призыве военнообязанных предприятия, где граждане работали до момента призыва", — говорится в объяснении юристов адвокатского объединения "Бачинський та партнери".

Напомним, мы писали о том, какие наказания для работодателей предусмотрены за несохранение рабочего места за мобилизованным работником.

Добавим, мы сообщали, сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год.