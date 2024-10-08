Бронювання працівників критично важливих підприємств - документ, який визначає важливість підприємства

Черга в ТЦК на бронювання. Фото: УНІАН

Бронювання від мобілізації можуть здійснювати критично важливі для української економіки підприємства. Критичність цих підприємств визначається зарахуванням у державний Єдиний перелік.

Про це йдеться у матеріалі "Інформатора".

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Частина військовозобов’язаних громадян може бути заброньована від мобілізації.

Бронювання своїх працівників здійснюють ті підприємства, установи та організації, які визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки в умовах війни.

Який документ дозволяє бронювання

Для того, аби отримати право на бронювання співробітників, компанія має бути зарахована до Єдиного переліку, куди державні посадовці вносять критично важливі компанії.

Саме довідка про включення підприємства до Єдиного переліку є тим документом, який підтверджує критичну важливість компанії і дозволяє бронювати частину співробітників на час війни.

Нагадаємо, ми писали про нові правила бронювання у жовтні 2024 року.

Крім того, ми повідомляли раніше про те, які професії мають право на бронювання.