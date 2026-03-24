ТЦК Повернення обмежено придатного в Україну: ТЦК може мобілізувати

Повернення обмежено придатного в Україну: ТЦК може мобілізувати

Дата публікації: 24 березня 2026 21:40
Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків. Фото: twitter.com/focus.ua

Колишній обмежено придатний громадянин, який перебуває за кордоном, може в’їхати назад в Україну. Але після змін у законодавстві ця категорія громадян отримала була переведена у військовозобов’язані, навіть у випадку, коли той чи інший громадян ще не досяг 25-річного віку. Тому після повернення такого громадянина можуть мобілізувати до ЗСУ.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

В’їзд до України колишнього обмеженого придатного

Під час повномасштабної російсько-української війни в українському законодавстві змінилися деякі правила військового обліку. Ці зміни, зокрема, стосуються такої категорії громадян на військовому обліку, як "обмежено придатні".

Ця категорія була анульована, усі громадяни, які її мали, повинні були пройти військово-лікарську комісію і отримати нову категорію придатності до військової служби. До юристів звернувся громадянин, який після початку повномасштабної війни виїхав за межі України у статусі "обмежено придатного".

Чоловік, якому виповнилося 19 років поцікавився, чи може він із цим, уже анульованим статусом повернутися до України. Юристи пояснили, що таке право у нього не відбирають навіть ті обмеження, які були запроваджені під час воєнного стану.

В’їхати можливо, мобілізація теж можлива

Так, юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, наголосив: "На цей час він має 100% право на перетин кордону в обидві сторони. Але, щоб його реалізувати, він повинен мати закордонний паспорт, військово-обліковий документ (можна е-ВОД з Резерв+) та не перебувати в розшуку ТЦК".

Разом з тим, додав юрист, ситуація ускладнюється тим, що громадянин мав анульований нині статус "обмежено придатний". Дерій зазначив: "Його військово-обліковий статус "військовозобов'язаний", а не "призовник", тому, якщо на момент в'їзду до України у юнака не буде оформленої відстрочки то він підлягає мобілізації незважаючи на вік".

Оскільки ж цей громадянин був обмежено придатним, то він ще й має обов’язково пройти військово-лікарську комісію після повернення до України. Юрист резюмував: "На жаль, якщо хлопець не має підстав для відстрочки, то його можуть мобілізувати з будь-якого куточка України, навіть до 25 років".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що мобілізація колишніх обмежено придатних може початися до 25 років.

Колишні обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані навіть до досягнення 25-річного віку. Це питання мала врегулювати Верховна Рада, яка ще 2024 року ухвалила відповідний закон. Але він досі не підписаний Володимиром Зеленським.

Додамо, ми повідомляли про те, який статус отримали колишні обмежено придатні.

Колишні обмежено придатні військовозобов’язані громадяни після повторної військово-лікарської комісії можуть отримати різні статуси. Це може бути як повністю придатний до служби, так і придатний до служби у тилових частинах, ТЦК чи військових вишах.

військовозобов'язані еміграція обмежено придатні
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
