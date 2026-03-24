ТЦК Возвращение ограниченно пригодного в Украину: ТЦК может мобилизовать

Возвращение ограниченно пригодного в Украину: ТЦК может мобилизовать

Дата публикации 24 марта 2026 21:40
Возвращение ограниченно пригодного в Украину: ТЦК может мобилизовать
Мобилизация военнообязанных мужчин. Фото: twitter.com/focus.ua

Бывший ограниченно годный гражданин, который находится за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан получила была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной гражданин еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому после возвращения такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Въезд в Украину бывшего ограниченно годного к службе

Во время полномасштабной российско-украинской войны в украинском законодательстве изменились некоторые правила воинского учета. Эти изменения, в частности, касаются такой категории граждан на воинском учете, как "ограниченно годные".

Эта категория была аннулирована, все граждане, которые ее имели, должны были пройти военно-врачебную комиссию и получить новую категорию годности к военной службе. К юристам обратился гражданин, который после начала полномасштабной войны выехал за пределы Украины в статусе "ограниченно годного".

Мужчина, которому исполнилось 19 лет поинтересовался, может ли он с этим, уже аннулированным статусом вернуться в Украину. Юристы объяснили, что такое право у него не отбирают даже те ограничения, которые были введены во время военного положения.

Въехать возможно, мобилизация тоже возможна

Так, юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, отметил: "В настоящее время он имеет 100% право на пересечение границы в обе стороны. Но, чтобы его реализовать, он должен иметь загранпаспорт, военно-учетный документ (можно е-ВОД с Резерв+) и не находиться в розыске ТЦК".

Вместе с тем, добавил юрист, ситуация осложняется тем, что гражданин имел аннулированный ныне статус "ограниченно годный". Дерий отметил: "Его военно-учетный статус "военнообязанный", а не "призывник", поэтому, если на момент въезда в Украину у юноши не будет оформленной отсрочки то он подлежит мобилизации несмотря на возраст".

Поскольку же этот гражданин был ограниченно годным, то он еще и должен обязательно пройти военно-врачебную комиссию по возвращении в Украину. Юрист резюмировал: "К сожалению, если парень не имеет оснований для отсрочки, то его могут мобилизовать из любого уголка Украины, даже до 25 лет".

Напомним, мы ранее писали о том, что мобилизация бывших ограниченно год ных может начаться до 25 лет.

Бывшие ограниченно годные граждане могут быть мобилизованы даже до достижения 25-летнего возраста. Этот вопрос должна была урегулировать Верховная Рада, которая еще в 2024 году приняла соответствующий закон. Но он до сих пор не подписан Владимиром Зеленским.

Добавим, мы сообщали о том, какой статус получили бывшие ограниченно годные.

Бывшие ограниченно годные военнообязанные граждане после повторной военно-врачебной комиссии могут получить различные статусы. Это может быть как полностью годен к службе, так и годен к службе в тыловых частях, ТЦК или военных вузах.

военнообязанные эмиграция ограниченно пригодные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

