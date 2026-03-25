Україна
Минобороны Украины проиграло суд семье погибшего военного

Минобороны Украины проиграло суд семье погибшего военного

Дата публикации 25 марта 2026 03:32
Зал судебных заседаний. Фото: УНИАН

В Тернопольском окружном административном суде вынесли решение по делу о выплате семье военнослужащего. Вдова и малолетняя дочь добились признания права на получение полной денежной помощи. Речь идет о сумме в 15 млн гривен.

Ранее Министерство обороны отказывало в такой выплате, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр.

Суд признал связь смерти с выполнением службы

Военнослужащий погиб в апреле 2023 года в Авдеевке Донецкой области. Причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. В Минобороны заявляли, что смерть не связана с ранением, и предлагали выплату в размере 2 млн гривен. Семья обжаловала это решение в суде.

Судья, изучив материалы дела, пришла к выводу, что смерть произошла во время выполнения воинских обязанностей. Также было установлено, что она связана с защитой государства в условиях военного положения. На этом основании суд признал право семьи на получение полной суммы компенсации. Решение может быть обжаловано в установленном порядке.

Согласно решению суда, смерть военнослужащего произошла во время исполнения обязанностей службы и была связана с выполнением задач в период военного положения. Это дает право его семье на получение единовременной денежной помощи в размере 15 млн гривен, предусмотренной законодательством. Таким образом, иск вдовы, действующей также в интересах малолетнего ребенка, был удовлетворен. 

Напомним, украинцы могут получить бронь от мобилизации даже если работают на критически важных объектах удаленно. 

Украинцы получат статус военнообязанного при возвращение домой из-за границы даже если не достигли 25 лет. 

Минобороны суд Тернополь Тернопольская область война в Украине
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Виктория Козырь
