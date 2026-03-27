Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Суд покарав посадовця ТЦК за пособництво в отриманні хабара

Суд покарав посадовця ТЦК за пособництво в отриманні хабара

Ua ru
Дата публікації: 27 березня 2026 03:32
Працівники ТЦК і суддівський молоток. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Запоріжжі старший інструктор із комплектування та соціальної підтримки допомагав керівництву в корупційній оборудці. Військового визнали винним. Щоправда, у в'язниці він не сидітиме.

Про це йдеться у вироку, який Вознесенівський районний суд Запоріжжя ухвалив 17 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні минулого року обвинувачений узяв у військовозобов'язаного дві тисячі доларів. Ці кошти він мав у подальшому передати керівнику відділення мобілізаційної роботи, аби той допоміг "клієнту" призовного віку вирішити питання з військовим обліком: оформити документи, уникнути розшуку за неявку до військкомату. Гроші фігурант отримав на вулиці Сєдова в Запоріжжі. За курсом долара, який був на той момент, сума хабара становила 83 тисячі 220 гривень 40 копійок.

Рішення суду 

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв слідству. Судимостей він раніше не мав. 

Чоловіку призначили п'ять років ув'язнення, три роки позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна, але замінили покарання трьома роками іспитового строку

Читайте також:

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Запорізький апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE із посиланням на судовий реєстр повідомляв, що вдова та донька загиблого захисника України виграли справу проти Міноборони. Рідні військового, який загинув на Донеччині у квітні 2023 року, довели, що мають право на грошову допомогу від держави. Їм виплатять 15 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що жителя Сумщини покарали за перешкоджання мобілізаційним заходам. Чоловік у Telegram поширював інформацію про місця та час роботи працівників ТЦК. За це його оштрафували на 51 тисячу гривень.

суд ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації