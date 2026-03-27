Суд покарав посадовця ТЦК за пособництво в отриманні хабара

Працівники ТЦК і суддівський молоток. Фото ілюстративне: колаж Новини.LIVE

У Запоріжжі старший інструктор із комплектування та соціальної підтримки допомагав керівництву в корупційній оборудці. Військового визнали винним. Щоправда, у в'язниці він не сидітиме.

Про це йдеться у вироку, який Вознесенівський районний суд Запоріжжя ухвалив 17 березня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у жовтні минулого року обвинувачений узяв у військовозобов'язаного дві тисячі доларів. Ці кошти він мав у подальшому передати керівнику відділення мобілізаційної роботи, аби той допоміг "клієнту" призовного віку вирішити питання з військовим обліком: оформити документи, уникнути розшуку за неявку до військкомату. Гроші фігурант отримав на вулиці Сєдова в Запоріжжі. За курсом долара, який був на той момент, сума хабара становила 83 тисячі 220 гривень 40 копійок.

Рішення суду

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та сприяв слідству. Судимостей він раніше не мав.

Чоловіку призначили п'ять років ув'язнення, три роки позбавлення права обіймати певні посади та конфіскацію майна, але замінили покарання трьома роками іспитового строку.

Вирок упродовж 30 днів від дня проголошення можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Запорізький апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE із посиланням на судовий реєстр повідомляв, що вдова та донька загиблого захисника України виграли справу проти Міноборони. Рідні військового, який загинув на Донеччині у квітні 2023 року, довели, що мають право на грошову допомогу від держави. Їм виплатять 15 мільйонів гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що жителя Сумщини покарали за перешкоджання мобілізаційним заходам. Чоловік у Telegram поширював інформацію про місця та час роботи працівників ТЦК. За це його оштрафували на 51 тисячу гривень.