В ТЦК объяснили, почему их работники сами не идут на фронт

Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Люди, которые не желают участвовать в защите Родины, заявляют: "Пусть ТЦК сами идут воевать". На самом деле те представители военкомата, которые могли пойти на фронт, уже там находятся. Те, кто остался в рядах ТЦК, имеют на это основания.

Такое заявление 26 марта сделали в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Почему представители ТЦК и СП не идут на передовую

"На данный момент подавляющее большинство военнослужащих ТЦК — мужчины, имеющие заключение ВВК о пригодности к подразделениям обеспечения (после ранения, травм или из-за болезней). Также есть мужчины, которые имеют основания на увольнение с военной службы, и женщины", — отметили в региональном ТЦК.

По данным Минобороны, по состоянию на 14 ноября 2024 года в ТЦК и СП служили около 26 тысяч мужчин и три тысячи женщин. Также там работали семь тысяч гражданских.

В конце февраля текущего года Владимир Зеленский в интервью медиа Sky News сообщил, что ТЦК и СП ежемесячно мобилизуют около 30–34 тысяч мужчин.

"Если направить всех военнослужащих ТЦК и СП на фронт, это заменит только один месяц мобилизации. Ответа на вопрос "А кто же после этого даст следующее пополнение Силам обороны?" лица, которые не желают участвовать в защите своей страны, дать не могут", — подытожили в Полтавском областном ТЦК и СП.

ТЦК не участвуют в бронировании работников критических предприятий. В то же время представители военкомата могут остановить процесс оформления брони. На это у них есть трое суток.

в Украине полноценно заработал электронный воинский учет. Цифровая система автоматически фиксирует нарушения. Оповещения о повестках отныне тоже поступают в электронном виде.