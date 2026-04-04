Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В ТЦК объяснили, почему их работники сами не идут на фронт

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 07:30
Военнообязанный разговаривает с работниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Люди, которые не желают участвовать в защите Родины, заявляют: "Пусть ТЦК сами идут воевать". На самом деле те представители военкомата, которые могли пойти на фронт, уже там находятся. Те, кто остался в рядах ТЦК, имеют на это основания.

Такое заявление 26 марта сделали в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Почему представители ТЦК и СП не идут на передовую

"На данный момент подавляющее большинство военнослужащих ТЦК — мужчины, имеющие заключение ВВК о пригодности к подразделениям обеспечения (после ранения, травм или из-за болезней). Также есть мужчины, которые имеют основания на увольнение с военной службы, и женщины", — отметили в региональном ТЦК.

По данным Минобороны, по состоянию на 14 ноября 2024 года в ТЦК и СП служили около 26 тысяч мужчин и три тысячи женщин. Также там работали семь тысяч гражданских.

В конце февраля текущего года Владимир Зеленский в интервью медиа Sky News сообщил, что ТЦК и СП ежемесячно мобилизуют около 30–34 тысяч мужчин.

Читайте также:

"Если направить всех военнослужащих ТЦК и СП на фронт, это заменит только один месяц мобилизации. Ответа на вопрос "А кто же после этого даст следующее пополнение Силам обороны?" лица, которые не желают участвовать в защите своей страны, дать не могут", — подытожили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристи.UA" отмечал, что ТЦК не участвуют в бронировании работников критических предприятий. В то же время представители военкомата могут остановить процесс оформления брони. На это у них есть трое суток.

Также Новини.LIVE со ссылкой на издание "Главком" писал, что в Украине полноценно заработал электронный воинский учет. Цифровая система автоматически фиксирует нарушения. Оповещения о повестках отныне тоже поступают в электронном виде.

мобилизация ТЦК и СП военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации