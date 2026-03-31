Смена места регистрации в 25 лет: инструкция по визиту в ТЦК и ЦПАУ

Гражданин, состоящий на воинском учете, перед государственной регистрацией на новом месте должен стать на учет в соответствующем ТЦК. Без учета оформить регистрацию в ЦПАУ невозможно. А во время визита в ТЦК гражданин должен предоставить пакет документов, в частности, в подтверждение основания для регистрации.

Государственная регистрация военнообязанных

В Украине процесс государственной регистрации граждан, состоящих на воинском учете, привязан именно к учету. А в особый период, во время действия военного положения этот процесс дополнительно усложняется, учитывая общую мобилизацию.

К юристам обратился гражданин, который планирует изменить место государственной регистрации в 25 лет, при изменении статуса с призывника на военнообязанного. Мужчина поинтересовался, какие шаги ему нужно сделать. В частности, надо ли идти в ТЦК, где он сейчас состоит на воинском учете.

Юристы объяснили, что посещать территориальный центр комплектования, где гражданин состоит на учете на данный момент, не нужно. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Сниматься с учета в ТЦК не нужно".

Очередность визитов и список документов

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что достаточно будет посетить новый ТЦК. Айвазян отметил: "Можно сразу идти к новому ТЦК, чтобы Вас поставили на учет".

Но этот шаг, визит в новый центр комплектования, является обязательным. Айвазян отметил: "Изменение места регистрации в ЦНАПе возможно только после того, как Вы встанете на учет в новом ТЦК".

Для этого, подчеркнул Владислав Дерий, нужно предоставить работникам территориального центра комплектования соответствующие документы. Это:

письменное заявление о постановке на воинский учет;

паспорт и РНОКПП;

военно-учетный документ;

документы, подтверждающие основание для регистрации по новому адресу, в частности, договор аренды или документ о праве собственности на жилье, или справка о месте проживания без регистрации (выдается в ОСМД или в местном совете), согласие собственника жилья, право собственности на жилье и тому подобное;

2 фотографии.

Если гражданин имеет ID-карту, процедура в приложении "Дія" продлится считанные минуты. Однако есть нюанс для военнообязанных: если данные в электронном кабинете "Оберіг" устаревшие или содержат расхождения, "Дія" выдаст ошибку, исправить которую можно только через личный визит в ЦПАУ.

Прописка в прошлом фактически привязывала человека к жилью и могла давать дополнительные права, в частности влиять на пользование имуществом. Регистрация сегодня только фиксирует место жительства и не создает никаких имущественных прав. Человек не становится совладельцем и не получает долю в квартире.