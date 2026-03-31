Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зміна місця реєстрації в 25 років: інструкція по візиту в ТЦК і ЦНАП

Зміна місця реєстрації в 25 років: інструкція по візиту в ТЦК і ЦНАП

Ua ru
Дата публікації: 31 березня 2026 21:40
Прийом документів від громадянина у ЦНАПі Фото: cnaprv.gov.ua

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, перед державною реєстрацією на новому місці повинен стати на облік у відповідному ТЦК. Без обліку оформити реєстрацію в ЦНАП неможливо. А під час візиту в ТЦК громадянин має надати пакет документів, зокрема, на підтвердження підстави для реєстрації.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Державна реєстрація військовозобов’язаних

В Україні процес державної реєстрації громадян, які перебувають на військовому обліку, прив’язаний саме до обліку. А у особливий період, під час дії воєнного стану цей процес додатково ускладнюється, зважаючи на загальну мобілізацію.

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце державної реєстрації у 25 років, під час зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Чоловік поцікавився, які кроки йому потрібно зробити. Зокрема, чи треба іти в ТЦК, де він зараз перебуває на військовому обліку.

Юристи пояснили, що відвідувати територіальний центр комплектування, де громадянин перебуває на обліку на цей момент, не потрібно. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Зніматися з обліку в ТЦК не потрібно".

Читайте також:

Черговість візитів та список документів

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що достатньо буде відвідати новий ТЦК. Айвазян наголосив: "Можна одразу йти до нового ТЦК, аби Вас поставили на облік".

Але цей крок, візит до нового центру комплектування, є обов’язковим. Айвазян зазначив: "Зміна місця реєстрації у ЦНАПі можлива тільки після того, як Ви встанете на облік у новому ТЦК".

Для цього, наголосив Владислав Дерій, потрібно надати працівникам територіального центру комплектування відповідні документи. Це:

  • письмова заява про взяття на військовий облік;
  • паспорт та РНОКПП;
  • військово-обліковий документ;
  • документи, що підтверджують підставу для реєстрації за новою адресою, зокрема, договір оренди або документ про право власності на житло, або довідка про місцепроживання без реєстрації (видається в ОСББ чи в місцевій раді), згода власника житла, право власності на житло, тощо;
  • 2 фотокартки.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, з якими перешкодами може зіткнутися громадянин під час державної реєстрації у 2026 році.

Якщо громадянин має ID-картку, процедура в застосунку "Дія" триватиме лічені хвилини. Проте є нюанс для військовозобов’язаних: якщо дані у електронному кабінеті "Оберіг" застарілі або містять розбіжності, "Дія" видасть помилку, виправити яку можна лише через особистий візит до ЦНАП.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які є три головні відмінності між пропискою та реєстрацією в Україні.

Прописка в минулому фактично прив’язувала людину до житла і могла давати додаткові права, зокрема впливати на користування майном. Реєстрація сьогодні лише фіксує місце проживання і не створює жодних майнових прав. Людина не стає співвласником і не отримує частку в квартирі.

держреєстрація ЦНАП ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації