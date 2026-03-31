Зміна місця реєстрації в 25 років: інструкція по візиту в ТЦК і ЦНАП

Прийом документів від громадянина у ЦНАПі Фото: cnaprv.gov.ua

Громадянин, який перебуває на військовому обліку, перед державною реєстрацією на новому місці повинен стати на облік у відповідному ТЦК. Без обліку оформити реєстрацію в ЦНАП неможливо. А під час візиту в ТЦК громадянин має надати пакет документів, зокрема, на підтвердження підстави для реєстрації.

Державна реєстрація військовозобов’язаних

В Україні процес державної реєстрації громадян, які перебувають на військовому обліку, прив’язаний саме до обліку. А у особливий період, під час дії воєнного стану цей процес додатково ускладнюється, зважаючи на загальну мобілізацію.

До юристів звернувся громадянин, який планує змінити місце державної реєстрації у 25 років, під час зміни статусу з призовника на військовозобов’язаного. Чоловік поцікавився, які кроки йому потрібно зробити. Зокрема, чи треба іти в ТЦК, де він зараз перебуває на військовому обліку.

Юристи пояснили, що відвідувати територіальний центр комплектування, де громадянин перебуває на обліку на цей момент, не потрібно. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Зніматися з обліку в ТЦК не потрібно".

Черговість візитів та список документів

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що достатньо буде відвідати новий ТЦК. Айвазян наголосив: "Можна одразу йти до нового ТЦК, аби Вас поставили на облік".

Але цей крок, візит до нового центру комплектування, є обов’язковим. Айвазян зазначив: "Зміна місця реєстрації у ЦНАПі можлива тільки після того, як Ви встанете на облік у новому ТЦК".

Для цього, наголосив Владислав Дерій, потрібно надати працівникам територіального центру комплектування відповідні документи. Це:

письмова заява про взяття на військовий облік;

паспорт та РНОКПП;

військово-обліковий документ;

документи, що підтверджують підставу для реєстрації за новою адресою, зокрема, договір оренди або документ про право власності на житло, або довідка про місцепроживання без реєстрації (видається в ОСББ чи в місцевій раді), згода власника житла, право власності на житло, тощо;

2 фотокартки.

Якщо громадянин має ID-картку, процедура в застосунку "Дія" триватиме лічені хвилини. Проте є нюанс для військовозобов’язаних: якщо дані у електронному кабінеті "Оберіг" застарілі або містять розбіжності, "Дія" видасть помилку, виправити яку можна лише через особистий візит до ЦНАП.

Прописка в минулому фактично прив’язувала людину до житла і могла давати додаткові права, зокрема впливати на користування майном. Реєстрація сьогодні лише фіксує місце проживання і не створює жодних майнових прав. Людина не стає співвласником і не отримує частку в квартирі.