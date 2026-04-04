У ТЦК пояснили, чому їхні працівники самі не йдуть на фронт

У ТЦК пояснили, чому їхні працівники самі не йдуть на фронт

Дата публікації: 4 квітня 2026 07:30
Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Люди, які не бажають долучатися до захисту Батьківщини, заявляють: "Нехай ТЦК самі йдуть воювати". Насправді ж ті представники військкомату, які могли піти на фронт, уже там перебувають. Ті, хто залишився у лавах ТЦК, мають на це підстави.

Таку заяву 26 березня зробили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Чому представники ТЦК та СП не йдуть на передову

"Наразі переважна більшість військовослужбовців ТЦК — чоловіки, що мають висновок ВЛК про придатність до підрозділів забезпечення (після поранення, травм або через хвороби). Також є чоловіки, які мають підстави на звільнення з військової служби, і жінки", — зазначили у регіональному ТЦК.

За даними Міноборони, станом на 14 листопада 2024 року у ТЦК та СП служили близько 26 тисяч чоловіків і три тисячі жінок. Також там працювали сім тисяч цивільних.

Наприкінці лютого поточного року Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа Sky News повідомив, що ТЦК та СП щомісяця мобілізують близько 30–34 тисяч чоловіків.

"Якщо направити всіх військовослужбовців ТЦК та СП на фронт, це замінить лише один місяць мобілізації. Відповіді на запитання "А хто ж після цього дасть наступне поповнення Силам оборони?" особи, які не бажають долучатися до захисту своєї країни, дати не можуть", — підсумували в Полтавському обласному ТЦК та СП. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" зазначав, що ТЦК не беруть участі у бронюванні працівників критичних підприємств. Водночас представники військкомату можуть зупинити процес оформлення броні. На це в них є три доби.

Також Новини.LIVE з посиланням на видання "Главком" писав, що в Україні повноцінно запрацював електронний військовий облік. Цифрова система автоматично фіксує порушення. Сповіщення про повістки відтепер теж надходять в електронному вигляді.

Любомир Кучер - редактор, юрист
