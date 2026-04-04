У ТЦК пояснили, чому їхні працівники самі не йдуть на фронт

Військовозобов'язаний розмовляє з працівниками ТЦК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Люди, які не бажають долучатися до захисту Батьківщини, заявляють: "Нехай ТЦК самі йдуть воювати". Насправді ж ті представники військкомату, які могли піти на фронт, уже там перебувають. Ті, хто залишився у лавах ТЦК, мають на це підстави.

Таку заяву 26 березня зробили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Чому представники ТЦК та СП не йдуть на передову

"Наразі переважна більшість військовослужбовців ТЦК — чоловіки, що мають висновок ВЛК про придатність до підрозділів забезпечення (після поранення, травм або через хвороби). Також є чоловіки, які мають підстави на звільнення з військової служби, і жінки", — зазначили у регіональному ТЦК.

За даними Міноборони, станом на 14 листопада 2024 року у ТЦК та СП служили близько 26 тисяч чоловіків і три тисячі жінок. Також там працювали сім тисяч цивільних.

Наприкінці лютого поточного року Володимир Зеленський в інтерв'ю медіа Sky News повідомив, що ТЦК та СП щомісяця мобілізують близько 30–34 тисяч чоловіків.

Читайте також:

"Якщо направити всіх військовослужбовців ТЦК та СП на фронт, це замінить лише один місяць мобілізації. Відповіді на запитання "А хто ж після цього дасть наступне поповнення Силам оборони?" особи, які не бажають долучатися до захисту своєї країни, дати не можуть", — підсумували в Полтавському обласному ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" зазначав, що ТЦК не беруть участі у бронюванні працівників критичних підприємств. Водночас представники військкомату можуть зупинити процес оформлення броні. На це в них є три доби.

Також Новини.LIVE з посиланням на видання "Главком" писав, що в Україні повноцінно запрацював електронний військовий облік. Цифрова система автоматично фіксує порушення. Сповіщення про повістки відтепер теж надходять в електронному вигляді.