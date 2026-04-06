На Івано-Франківщині суд скасував 17 тис. штрафу від ТЦК

Дата публікації: 6 квітня 2026 10:02
В Івано-Франківській області ТЦК наклав на чоловіка 17 тисяч гривень штрафу через порушення правил військового обліку. Суд розглянув справу та скасував таке рішення центру комплектування.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Деталі справи

Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності через те, що він не з'явився до ТЦК для проходження ВЛК. Центр комплектування виніс відповідну постанову про 17 тисяч гривень штрафу.

Таке рішення ТЦК чоловік оскаржив. Він заявив, що не отримував повістки. Відповідно, не був належним чином повідомлений про необхідність з'явитися до територіального центру комплектування. Крім того, військовозобов'язаний наголосив, що він вчасно оновив дані, а також мав відстрочку від мобілізації.

Представники ТЦК у суді наполягали, що чоловік порушив вимоги законодавства, адже не прибув за викликом. Водночас суд зазначив, що відсутні докази належного вручення повістки. Зокрема, немає даних про вручення під підпис, поштовим повідомленням чи іншими способами.

Крім того, ТЦК виніс постанову з порушенням строків притягнення до адміністративної відповідальності. Зокрема, правопорушення зафіксували 28 липня 2025 року, а постанову винесли лише 26 січня 2026 року. Це перевищило встановлений тримісячний строк.

Що вирішив суд

Зрештою суд задовольнив позов чоловіка. Постанову про винесення штрафу скасували, а справу про адмінправопорушення закрили. Крім того, з відповідача стягнули 65,60 гривень судового збору на користь позивача.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше суд розглянув справу жителя Івано-Франківщини, якого двічі оштрафували за несвоєчасне оновлення військово-облікових даних. Постанову ТЦК про повторний штраф скасували.

Також ми розповідали про те, що у Запоріжжі судили посадовця ТЦК за те, що він допомагав керівництву в корупційній оборудці. Чоловіка визнали винним та призначили три роки іспитового строку. 

Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Вікторія Козир
