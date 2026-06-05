Подал иск на ТЦК: скидки на штраф можно не ждать

Работники ТЦК, которые оформляют документы военнообязанных граждан. Фото: Винницкий ТЦК

Нарушитель воинского учета имеет право на скидку на уплату штрафа ТЦК. Но это возможно получить только в случае добровольного согласия на признание нарушения. Если же нарушитель решил обжаловать штраф в суде, скидки на уплату он уже не получит.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф от ТЦК

Нарушение воинского учета гражданами считается административным нарушением. Соответственно, первым наказанием за такое нарушение является административное взыскание, или же штраф.

Размер такого штрафа зависит от того, в мирное время произошло нарушение или во время действия военного положения. Базовый штраф в особый период составляет 17 тысяч гривен.

Вместе с тем, штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой. Для этого гражданин должен через приложение "Резерв+" признать факт нарушения им воинского учета.

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К юристам обратился гражданин, который получил постановление о штрафе и обжаловал его в суде. После чего был вынужден уплатить штраф, наложенный на него ТЦК.

Но, оплатив штраф в размере 8500 гривен, он получил сообщение ТЦК о том, что штраф уплачен не полностью. Гражданин поинтересовался, почему он должен был платить штраф в полном размере.

Юрист Евгений Корнийчук объяснил, почему в такой ситуации нужно платить полную сумму штрафа (17 тысяч гривен): "Согласно ч. 1 ст. 279-9 КУоАП лицо имеет право подать заявление о признании факта правонарушения, дать согласие на рассмотрение дела без его участия и согласие на привлечение к административной ответственности. В Вашей же ситуации фактически произошло другое: вы не признали правонарушение и воспользовались правом на судебное обжалование". Поскольку гражданин прибегнул к судебному обжалованию штрафа, он уже не может получить скидку на уплату админвзыскания.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что нарушитель воинского учета имеет три недели на уплату после того, как штраф ТЦК поступил на приложение "Резерв+".

Гражданин может оформить штраф, не являясь в территориальный центр комплектования. После признания факта нарушения в "Резерв+" он получит уведомление о наложенном штрафе и возможность его оплатить в том же приложении. На это закон выделяет гражданину 20 дней.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как ТЦК может увеличить сумму административного взыскания с нарушителя воинского учета.

Украинское законодательство позволяет оплачивать штраф ТЦК со скидкой. Но это возможно только тогда, когда гражданин не оспаривал штраф в суде. Если после судебного иска он все равно оплатит только 50% штрафа, исполнительная служба его удвоит и наложит арест на банковские счета нарушителя.