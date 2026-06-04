Штраф ТЦК надійшов у "Резерв+": порушник має три тижні на сплату

"Резерв+" із повідомленням про порушення обліку. Фото: Новини.LIVE

Громадянин може оформити штраф, не з’являючись до територіального центру комплектування. Після визнання факту порушення в "Резерв+" він отримає повідомлення про накладений штраф і можливість його сплатити у тому ж застосунку. На це закон виділяє громадянину 20 днів.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Штраф і знижка в 50%

Територіальний центр комплектування контролює процес загальної мобілізації військовозобов’язаного населення. За порушення правил цього процесу ТЦК має право накладати на порушників штраф.

Базовий розмір штрафу у особливий період, під час дії воєнного стану, становить 17 тисяч гривень. Втім, існує варіант,коли штраф можна сплатити з 50-відсотковою знижкою.

Для того, аби отримати знижку, необов’язково навіть з’являтися в ТЦК для складення постанови про штраф. Громадянин може визнати факт порушення військового обліку в застосунку "Резерв+".

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20 днів на сплату штрафу

Після цього в ТЦК мають розглянути цю фактичну заяву і ухвалити рішення. Надалі громадянин отримує в "Резерв+" повідомлення про накладений штраф зі знижкою.

Юристи пояснили, що сплату такого штрафу не можна відкладати на потім. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи таку ситуацію, відповів громадянину, який поцікавився термінами сплати штрафів: "Вам надано певний проміжок часу, за який Ви маєте право сплатити такий штраф".

Інший юрист, Владислав Дерій, чітко окреслив часові рамки сплати штрафу. Дерій зазначив: "Ви маєте 20 днів для сплати штрафу з моменту, коли він надійшов Вам до застосунку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що ТЦК розглядає визнаний штраф через "Резерв+" протягом семи днів.

Громадяни України у разі порушення правил військового обліку можуть дистанційно визнати правопорушення та сплатити штраф. Згідно закону, керівник ТЦК має розглянути таку заяву протягом трьох днів, але іноді момент видачі постанови про штраф може затягнутися до тижня.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, які три проблеми можуть чекати на громадян під час та після сплати штрафу ТЦК через "Резерв+".

Громадянин, який порушив правила військового обліку, може отримати штраф від ТЦК. Штраф цей сплатити зараз можливо через застосунок "Резерв+". Але у такому випадку у громадянина може виникнути ціла низка проблем.