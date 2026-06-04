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Главная ТЦК Штраф ТЦК поступил в "Резерв+": у нарушителя есть три недели на оплату

Штраф ТЦК поступил в "Резерв+": у нарушителя есть три недели на оплату

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 06:30
Штраф ТЦК поступил в Резерв+: у нарушителя есть три недели на оплату
"Резерв+" с сообщением о нарушении учета. Фото: Новини.LIVE

Гражданин может оформить штраф, не являясь в территориальный центр комплектования. После признания факта нарушения в "Резерв+" он получит уведомление о наложенном штрафе и возможность его оплатить в том же приложении. На это закон выделяет гражданину 20 дней.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Штраф и скидка в 50%

Территориальный центр комплектования контролирует процесс всеобщей мобилизации военнообязанного населения. За нарушение правил этого процесса ТЦК имеет право накладывать на нарушителей штраф.

Базовый размер штрафа в особый период, во время действия военного положения, составляет 17 тысяч гривен. Впрочем, существует вариант, когда штраф можно оплатить с 50-процентной скидкой.

Для того, чтобы получить скидку, необязательно даже появляться в ТЦК для составления постановления о штрафе. Гражданин может признать факт нарушения воинского учета в приложении "Резерв+".

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20 дней на уплату штрафа

После этого в ТЦК должны рассмотреть это фактическое заявление и принять решение. В дальнейшем гражданин получает в "Резерв+" уведомление о наложенном штрафе со скидкой.

Юристы объяснили, что уплату такого штрафа нельзя откладывать на потом. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, ответил гражданину, который поинтересовался сроками уплаты штрафов: "Вам предоставлен определенный промежуток времени, за который Вы имеете право оплатить такой штраф".

Другой юрист, Владислав Дерий, четко очертил временные рамки уплаты штрафа. Дерий отметил: "У Вас есть 20 дней для уплаты штрафа с момента, когда он поступил Вам в приложение".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК рассматривает признанный штраф через "Резерв+" в течение семи дней.

Граждане Украины в случае нарушения правил воинского учета могут дистанционно признать правонарушение и оплатить штраф. Согласно закону, руководитель ТЦК должен рассмотреть такое заявление в течение трех дней, но иногда момент выдачи постановления о штрафе может затянуться до недели.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие три проблемы могут ждать граждан во время и после уплаты штрафа ТЦК через "Резерв+".

Гражданин, который нарушил правила воинского учета, может получить штраф от ТЦК. Штраф этот оплатить сейчас возможно через приложение "Резерв+". Но в таком случае у гражданина может возникнуть целый ряд проблем.

штраф ТЦК и СП скидка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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