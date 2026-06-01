Розшук ТЦК: паспорт за кордоном отримати можна, але є нюанс

Черга в ДП "Документ" за паспортами. Фото: ProUkrainu.cz

Громадянин, який, перебуваючи за кордоном, був оголошений у розшук ТЦК, може зіткнутися з низкою проблем. Наприклад, із неможливістю отримати в консульстві новий закордонний паспорт. Та, як пояснили юристи, це можна зробити у іншій організації.

Розшук порушника військового обліку

Розшук порушника правил військового обліку є вимушеною санкцією з боку територіального центру комплектування. Оголосити громадянина в розшук можна тоді, коли він не сплатив штраф, накладений за порушення обліку, у визначений законом строк.

Крім того, на громадянина, якого розшукують за порушення військового обліку, можуть бути накладені інші санкції. Це, зокрема, блокування банківських рахунків порушника.

Для громадян, які перебувають за кордоном, розшук ТЦК може створити низку інших проблем. Наприклад, неможливість отримати документи в консульстві України.

За паспортом треба йти в "Документ"

До юристів звернувся громадянин, син якого є українським емігрантом. Чоловік зазначив, що його син був оголошений ТЦК у розшук, а зараз у нього закінчується дія закордонного паспорта.

Громадянин поцікавився, як можна отримати новий закордонний паспорт, перебуваючи в адміністративному розшуку ТЦК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що це можна зробити, але з певною умовою.

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що в консульстві отримати документи буде неможливо, тому потрібно звертатися в іншу організацію. Айвазян пояснив, яку саме: "Ваш син може отримати новий закордонний паспорт навіть за наявності відмітки про порушення правил військового обліку в Реєстрі, але тільки в ДП "Документ".

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Громадяни України, які порушили військовий облік, можуть отримати розшук від ТЦК. Зняти його можна онлайн через застосунок "Резерв+".