Розыск ТЦК: паспорт за границей получить можно, но есть нюанс

Розыск ТЦК: паспорт за границей получить можно, но есть нюанс

Дата публикации 1 июня 2026 00:30
Очередь в ГП "Документ" за паспортами. Фото: ProUkrainu.cz

Гражданин, который, находясь за границей, был объявлен в розыск ТЦК, может столкнуться с рядом проблем. Например, с невозможностью получить в консульстве новый загранпаспорт. Но, как объяснили юристы, это можно сделать в другой организации.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск нарушителя воинского учета

Розыск нарушителя правил воинского учета является вынужденной санкцией со стороны территориального центра комплектования. Объявить гражданина в розыск можно тогда, когда он не уплатил штраф, наложенный за нарушение учета, в определенный законом срок.

Кроме того, на гражданина, которого разыскивают за нарушение воинского учета, могут быть наложены другие санкции. Это, в частности, блокирование банковских счетов нарушителя.

Для граждан, находящихся за рубежом, розыск ТЦК может создать ряд других проблем. Например, невозможность получить документы в консульстве Украины.

За паспортом надо идти в "Документ"

К юристам обратился гражданин, сын которого является украинским эмигрантом. Мужчина отметил, что его сын был объявлен ТЦК в розыск, а сейчас у него заканчивается действие загранпаспорта.

Гражданин поинтересовался, как можно получить новый загранпаспорт, находясь в административном розыске ТЦК. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что это можно сделать, но с определенным условием.

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что в консульстве получить документы будет невозможно, поэтому нужно обращаться в другую организацию. Айвазян объяснил, какую именно: "Ваш сын может получить новый загранпаспорт даже при наличии отметки о нарушении правил воинского учета в Реестре, но только в ГП "Документ".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как снять розыск ТЦК через "Резерв+".

Граждане Украины, которые нарушили воинский учет, могут получить розыск от ТЦК. Снять его можно онлайн через приложение "Резерв+".

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
