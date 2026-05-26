Перевірка себе на розшук ТЦК: юрист назвав найкращий спосіб

Дата публікації: 26 травня 2026 16:34
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук, він може бути затриманий групою оповіщення ТЦК. Для того, аби не втрапити у такі неприємні ситуації, потрібно для початку дізнатися, чи є сам факт оголошення у розшук. Юристи пояснили, як це зробити найпростіше.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Розшук ТЦК і затримання

Територіальний центр комплектування може оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук. Це відбувається зазвичай тоді, коли громадянин, порушивши правила військового обліку, не сплатив вчасно штраф, накладений на нього ТЦК.

Громадянина, який оголошений у розшук, може затримати група оповіщення територіального центру комплектування. Після затримання чоловіка мають доставити у найближчий ТЦК.

Розшук, оголошений ТЦК, не є безкінечним, він має закінчитися через рік після початку цього процесу. Разом з тим, порушник може самостійно знятися з розшуку.

Найпростіший спосіб перевірки розшуку

Знятися з розшуку можна, сплативши штраф чи оскарживши штраф і розшук через суд. У деяких випадках штраф можна сплатити навіть із 50-відсотковою знижкою.

Втім, зазначили юристи, для початку громадянину потрібно перевірити, чи взагалі він перебуває на військовому обліку. Існує кілька варіантів перевірки цього процесу.

Юрист Владислав Дерій назвав найзручніший: "Загалом найкращий спосіб перевірити, чи перебуваєте Ви в розшуку, це оформити електронний ВОД через "Дію". Ця послуга безкоштовна і оформлюється у найкоротші строки.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що розшук ТЦК громадянина, який перебуває в ЗСУ, має бути скасований.

Територіальний центр комплектування може оголошувати у розшук громадян через неявку за повісткою. Але якщо громадянин у цей час проходив військову службу, ТЦК не може застосовувати до нього жодних санкцій. Наявний же розшук вважається незаконним і повинен бути скасований.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що робити після отримання повідомлення про розшук в "Резерв+".

Якщо у громадянина в "Резерв+" з’явилася червона стрічка, то це означає оголошення його у розшук територіальним центром комплектування. Надалі такому громадянину треба з’ясувати причину подання у розшук, а потім прибути до ТЦК для вирішення цього питання.

Дія ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
