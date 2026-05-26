Проверка себя на розыск ТЦК: юрист назвал лучший способ

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: "Суспільне"

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск, он может быть задержан группой оповещения ТЦК. Для того, чтобы не попасть в такие неприятные ситуации, нужно для начала узнать, есть ли сам факт объявления в розыск. Юристы объяснили, как это сделать проще всего.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Розыск ТЦК и задержание

Территориальный центр комплектования может объявить военнообязанного гражданина в розыск. Это происходит обычно тогда, когда гражданин, нарушив правила воинского учета, не оплатил вовремя штраф, наложенный на него ТЦК.

Гражданина, который объявлен в розыск, может задержать группа оповещения территориального центра комплектования. После задержания мужчину должны доставить в ближайший ТЦК.

Розыск, объявленный ТЦК, не является бесконечным, он должен закончиться через год после начала этого процесса. Вместе с тем, нарушитель может самостоятельно сняться с розыска.

Читайте также:

Самый простой способ проверки розыска

Сняться с розыска можно, оплатив штраф или обжаловав штраф и розыск через суд. В некоторых случаях штраф можно оплатить даже с 50-процентной скидкой.

Впрочем, отметили юристы, для начала гражданину нужно проверить, вообще ли он находится на воинском учете. Существует несколько вариантов проверки этого процесса.

Юрист Владислав Дерий назвал самый удобный: "В общем лучший способ проверить, находитесь ли Вы в розыске, это оформить электронный ВУД через "Дію". Эта услуга бесплатная и оформляется в кратчайшие сроки.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что розыск ТЦК гражданина, который находится в ВСУ, должен быть отменен.

Территориальный центр комплектования может объявлять в розыск граждан из-за неявки по повестке. Но если гражданин в это время проходил военную службу, ТЦК не может применять к нему никаких санкций. Имеющийся же розыск считается незаконным и должен быть отменен.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что делать после получения сообщения о розыске в "Резерв+".

Если у гражданина в "Резерв+" появилась красная лента, то это означает объявление его в розыск территориальным центром комплектования. В дальнейшем такому гражданину нужно выяснить причину подачи в розыск, а затем прибыть в ТЦК для решения этого вопроса.