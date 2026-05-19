Червона стрічка в "Резерв+" підтверджує перебування на обліку ТЦК

Повідомлення про порушення в застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

З грудня 2025 року електронний військово-обліковий документ став основним для процесу військового обліку. Якщо в "Резерв+" з’явилося повідомлення про порушення правил, то це автоматично означає, що громадянин стоїть на військовому обліку. У такому випадку громадянину потрібно перевірити, чи не було його взято на облік незаконно.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Електронний військово-обліковий документ як основний

Під час дії воєнного стану, який запровадили 24 лютого 2022 року, у процесі військового обліку відбулися численні зміни. Частина з них стосується, зокрема, військово-облікових документів.

У системі військового обліку з’явилися електронні військово-облікові документи. Це мобільний застосунок "Резерв+", який можна встановити на смартфон.

З грудня 2025 року електронний ВОД у "Резерв+" став основним військово-обліковим документом. Нові паперові документи більше не видають.

Якщо є червона стрічка, то громадянин перебуває на обліку

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своєму "Резерв+" червону стрічку. Це повідомлення про порушення військового обліку.

При цьому громадянин запевняв, що він не перебуває на обліку. Та юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили чоловіку, що це неможливо.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив: "Громадянин не може не стояти на військовому обліку, якщо є порушення і розшук". Таким чином, повідомлення про порушення військового обліку автоматично означає, що громадянин перебуває на обліку ТЦК. Тож громадянину потрібно уточнити, чи не взяли його на облік без його відома і, можливо, незаконно, бо такі випадки уже траплялися.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що змінилося у процесі отримання першого документу на військовому обліку.

Після змін у законодавстві, які сталися 2025 року, у громадян, які уперше стають на військовий облік, відпала потреба відвідувати територіальний центр комплектування. Юристи пояснили, який саме документ відтепер є першим для призовників.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи штрафуватимуть дітей та батьків за те, що 17-річний громадянин не став на облік.

У школах України будуть перевіряти наявність військово-облікових документів у хлопців, яким буде 17 років. Відповідний документ має бути у юнаків в "Резерв+" чи порталі "Дія", але за порушення військового обліку, ймовірно, штрафів не буде.