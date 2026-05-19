Красная лента в "Резерв+" подтверждает пребывание на учете ТЦК

Сообщение о нарушении в приложении "Резерв+".

С декабря 2025 года электронный военно-учетный документ стал основным для процесса воинского учета. Если в "Резерв+" появилось сообщение о нарушении правил, то это автоматически означает, что гражданин стоит на воинском учете. В таком случае гражданину нужно проверить, не был ли он взят на учет незаконно.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Электронный военно-учетный документ как основной

Во время действия военного положения, которое ввели 24 февраля 2022 года, в процессе воинского учета произошли многочисленные изменения. Часть из них касается, в частности, военно-учетных документов.

В системе воинского учета появились электронные военно-учетные документы. Это мобильное приложение "Резерв+", которое можно установить на смартфон.

С декабря 2025 года электронный ВОД в "Резерв+" стал основным военно-учетным документом. Новые бумажные документы больше не выдают.

Если есть красная лента, то гражданин состоит на учете

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем "Резерв+" красную ленту. Это сообщение о нарушении воинского учета.

При этом гражданин уверял, что он не состоит на учете. Но юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили мужчине, что это невозможно.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Гражданин не может не стоять на воинском учете, если есть нарушение и розыск". Таким образом, сообщение о нарушении воинского учета автоматически означает, что гражданин находится на учете ТЦК. Поэтому гражданину нужно уточнить, не взяли ли его на учет без его ведома и, возможно, незаконно, потому что такие случаи уже случались.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что изменилось в процессе получения первого документа на воинском учете.

После изменений в законодательстве, которые произошли в 2025 году, у граждан, которые впервые становятся на воинский учет, отпала необходимость посещать территориальный центр комплектования. Юристы объяснили, какой именно документ отныне является первым для призывников.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, будут ли штрафовать детей и родителей за то, что 17-летний гражданин не стал на учет.

В школах Украины будут проверять наличие военно-учетных документов у ребят, которым будет 17 лет. Соответствующий документ должен быть у юношей в "Резерв+" или портале "Дія", но за нарушение воинского учета, вероятно, штрафов не будет.