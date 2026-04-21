Небезпечне повідомлення в "Резерв+": юрист закликав перевірити застосунок

Застосунок "Резерв+" із червоною стрічкою.

Українцям у "Резерв+" почали надходити повідомлення про нібито неприбуття за мобілізаційним розпорядженням. Громадянам не варто ігнорувати такі сигнали, оскільки вони можуть мати серйозні юридичні наслідки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook адвоката Роман Сімутін.

Чому чоловікам треба перевірити застосунок "Резерв+"

За словами юриста, повідомлення про мобілізаційне розпорядження не слід ігнорувати або недооцінювати. Такі сигнали можуть призвести до втрати права на бронювання чи відстрочку від мобілізації. Водночас за умови своєчасних і правильних дій ситуацію можна виправити.

Сімутін пояснив, що працівники ТЦК не можуть направляти мобілізаційні розпорядження, якщо особа попередньо не пройшла військово-лікарську комісію. Якщо ж у реєстрі відсутні дані про медогляд, такі дії виглядають необґрунтованими та можуть бути оскаржені.

Найбільші ризики, за його словами, виникають для чоловіків, які вже пройшли ВЛК і мають це підтвердження в реєстрах. У разі фіксації статусу про "неприбуття" вони фактично втрачають можливість оформити відстрочку або бронювання.

Читайте також:

Крім того, за наявності такого статусу в "Резерв+" разом із підтвердженим проходженням ВЛК, людині може загрожувати відкриття кримінального провадження за ухилення від мобілізації. У такому випадку передбачена відповідальність — до п’яти років позбавлення волі.

Юрист радить чоловікам систематично перевіряти свої дані в електронних сервісах і в разі появи сумнівних повідомлень негайно звертатися по правову допомогу, щоб уникнути можливі наслідки.

Як повідомляло Новини.LIVE, що коли військовозобов'язані громадяни встановлюють "Резерв+", то ТЦК отримають певну інформацію про особу. Однак юристи кажуть, що автоматичного набуття статусу "у розшуку" не станеться.

Також ми писали, що ТЦК може оголосили у розшук навіть громадянина з бронюванням. У такій ситуації треба надіслати заяву до ТЦК про зняття розшуку, якщо це не допомогло, то доведеться подавати позов проти ТЦК до суду.