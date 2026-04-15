ТЦК оголосив у розшук особу з бронею: штраф треба платити

"Резерв+" із повідомленням про порушення військового обліку.

Територіальний центр комплектування може оголосити у розшук навіть громадянина з бронюванням. У такій ситуації заброньований громадянин має надіслати до ТЦК заяву про зняття розшуку. У деяких випадках доведеться подавати позов проти ТЦК до суду.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК в Україні

Територіальні центри комплектування в Україні займаються веденням військового обліку чоловічого (і частково жіночого) населення. У особливий період, під час дії воєнного стану, на ТЦК покладений обов’язок із загальної мобілізації.

У випадку, коли громадяни порушують правила військового обліку чи загальної мобілізації, ТЦК мають право накладати на них відповідні санкції. Першим із таким є адміністративне стягнення, або ж штраф.

Якщо громадянин не сплатить штраф, то територіальний центр комплектування може оголосити таку особу у розшук. При цьому поточний статус і категорія громадянина на військовому обліку не мають значення.

Розшук заброньованої особи

До юристів звернувся громадянин, який має чинне бронювання від мобілізації. Уже після отримання броні чоловік виявив у себе в "Резерв+" повідомлення про оголошення його у розшук.

Громадянин поцікавився, що йому треба зробити у такій ситуації, зважаючи на наявність броні. Юрист Владислав Дерій визнав: "Ситуація, коли при наявності броні застосунок "Резерв+" відображає статус "у розшуку", є досить поширеною".

Дерій пояснив, що треба зробити у такому випадку. Юрист наголосив: "Надішліть до ТЦК, який оголосив Вас у розшук, заяву про зняття розшуку та закриття справи про адміністративне правопорушення за відсутністю складу правопорушення. У разі відмови оскаржуйте бездіяльність ТЦК позовом до окружного адміністративного суду. Якщо дистанційні методи не спрацювали, можете з'явитися до ТЦК особисто".

