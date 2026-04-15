ТЦК объявил в розыск лицо с броней: штраф надо платить

Территориальный центр комплектования может объявить в розыск даже гражданина с бронированием. В такой ситуации забронированный гражданин должен направить в ТЦК заявление о снятии розыска. В некоторых случаях придется подавать иск против ТЦК в суд.

ТЦК в Украине

Территориальные центры комплектования в Украине занимаются ведением воинского учета мужского (и частично женского) населения. В особый период, во время действия военного положения, на ТЦК возложена обязанность по всеобщей мобилизации.

В случае, когда граждане нарушают правила воинского учета или всеобщей мобилизации, ТЦК имеют право накладывать на них соответствующие санкции. Первым из таким является административное взыскание, или штраф.

Если гражданин не оплатит штраф, то территориальный центр комплектования может объявить такое лицо в розыск. При этом текущий статус и категория гражданина на воинском учете не имеют значения.

К юристам обратился гражданин, имеющий действующее бронирование от мобилизации. Уже после получения брони мужчина обнаружил у себя в "Резерв+" сообщение об объявлении его в розыск.

Гражданин поинтересовался, что ему надо сделать в такой ситуации, учитывая наличие брони. Юрист Владислав Дерий признал: "Ситуация, когда при наличии брони приложение "Резерв+" отображает статус "в розыске", является достаточно распространенной".

Дерий объяснил, что надо сделать в таком случае. Юрист отметил: "Отправьте в ТЦК, который объявил Вас в розыск, заявление о снятии розыска и закрытии дела об административном правонарушении за отсутствием состава правонарушения. В случае отказа обжалуйте бездействие ТЦК иском в окружной административный суд. Если дистанционные методы не сработали, можете явиться в ТЦК лично".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что ТЦК объявил в розыск за нарушение учета более 30 женщин.

Бывший прокурор Киевской прокуратуры Ярослав Захарченко рассказал о ситуации с военным учетом женщин. По его словам, более 30 женщин, согласно предварительным данным, находятся в розыске за нарушение воинского учета.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, как можно безопасно проверить себя на розыск ТЦК.

Самым простым и точным способом является посещение самого ТЦК. Также можно обратиться в ближайшее отделение полиции и подать запрос о наличии розыска в отношении конкретного лица.