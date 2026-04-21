Опасное сообщение в "Резерв+": юрист призвал проверить приложение

Приложение "Резерв+" с красной лентой. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинцам в "Резерв+" начали поступать сообщения о якобы неприбытии по мобилизационному распоряжению. Гражданам не стоит игнорировать такие сигналы, поскольку они могут иметь серьезные юридические последствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook адвоката Роман Симутин.

Почему мужчинам надо проверить приложение "Резерв+"

По словам юриста, сообщения о мобилизационном распоряжении не следует игнорировать или недооценивать. Такие сигналы могут привести к потере права на бронирование или отсрочку от мобилизации. В то же время при условии своевременных и правильных действий ситуацию можно исправить.

Симутин объяснил, что работники ТЦК не могут направлять мобилизационные распоряжения, если лицо предварительно не прошло военно-врачебную комиссию. Если же в реестре отсутствуют данные о медосмотре, такие действия выглядят необоснованными и могут быть обжалованы.

Наибольшие риски, по его словам, возникают для мужчин, которые уже прошли ВВК и имеют это подтверждение в реестрах. В случае фиксации статуса о "неприбытии" они фактически теряют возможность оформить отсрочку или бронирование.

Кроме того, при наличии такого статуса в "Резерв+" вместе с подтвержденным прохождением ВВК, человеку может грозить открытие уголовного производства за уклонение от мобилизации. В таком случае предусмотрена ответственность - до пяти лет лишения свободы.

Юрист советует мужчинам систематически проверять свои данные в электронных сервисах и в случае появления сомнительных сообщений немедленно обращаться за правовой помощью, чтобы избежать возможных последствий.

Как сообщало Новини.LIVE, что когда военнообязанные граждане устанавливают "Резерв+", то ТЦК получат определенную информацию о личности. Однако юристы говорят, что автоматического приобретения статуса "в розыске" не произойдет.

Также мы писали, что ТЦК может объявить в розыск даже гражданина с бронированием. В такой ситуации надо отправить заявление в ТЦК о снятии розыска, если это не помогло, то придется подавать иск против ТЦК в суд.