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Головна ТЦК Суд скасував штраф ТЦК через недоведене вручення повістки

Суд скасував штраф ТЦК через недоведене вручення повістки

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 03:32
Суд скасував штраф ТЦК через недоведене вручення повістки
Суддівське рішення. Фото: скриншот YouTube

Світловодський міський суд Кіровоградської області скасував постанову ТЦК та СП про накладення штрафу на військовозобов'язаного в розмірі 17 тисяч гривень. Підставою для стягнення називалася неявка за викликом до територіального центру. Однак під час розгляду справи суд встановив відсутність доказів належного вручення повістки та повідомлення громадянина про необхідність прибуття.

Провадження у справі про адміністративне правопорушення було закрито, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Суд встановив, що чоловік перебував на військовому обліку, своєчасно уточнив свої облікові дані через ЦНАП, пройшов військово-лікарську комісію і мав чинну відстрочку від призову. Сам позивач заявив, що не отримував повістки і дізнався про існування штрафу тільки після входу в додаток "Резерв+". У матеріалах справи були відсутні документи, які підтверджували б отримання повістки особисто, відеозапис вручення або належні докази доставки поштового відправлення.

Чому суд визнав штраф незаконним

Під час розгляду справи суд послався на вимоги постанови Кабінету міністрів №560, яка визначає вичерпний перелік доказів належного оповіщення військовозобов'язаного. Суд зазначив, що відсутність інформації про вручення повістки не дає змоги вважати особу належним чином повідомленою про виклик до ТЦК. Суд звернув увагу на зміни в законодавстві, згідно з якими частину необхідних відомостей державні органи можуть отримувати через електронну взаємодію між реєстрами.

У рішенні підкреслюється, що обов'язок довести правомірність накладення штрафу лежить на органі влади. Представники ТЦК не надали доказів отримання громадянином повістки або наявності складу адміністративного правопорушення. У результаті суд визнав постанову протиправною, скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень і стягнув на користь позивача судові витрати в сумі 1331,20 гривні.

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Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ще одного високопосадовця з ТЦК викрили на отриманні хабара.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що співробітнику ТЦК, який побив ветерана в Києві, оголосили підозру.

суд мобілізація ТЦК та СП
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
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