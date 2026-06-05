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Головна ТЦК Посадовця Луцького ТЦК викрили на отриманні хабаря

Посадовця Луцького ТЦК викрили на отриманні хабаря

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 13:37
Посадовця Луцького ТЦК викрили на отриманні хабаря
Правоохоронці. Фото: Новини.LIVE

Посадовця Луцького територіального центру комплектування затримали на отриманні хабаря. Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають бути з’ясовані всі обставини правопорушення.

Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК, передає Новини.LIVE

Посадовець Луцького ТЦК брав хабарі

"У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки проводиться робота, спрямована на запобігання корупційним правопорушенням та іншим протиправним діям", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали службовця одного з ТЦК та СП у Волинській області за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. У межах досудового розслідування також перевіряють можливу участь інших осіб, які могли виступати посередниками у цій схемі.

У Волинського ТЦК наголосили, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій у рамках компетенції та чинного законодавства.

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Що передувало

За інформацією ТРК "Аверс", в.о. начальника Луцького ТЦК затримали на хабарі у розмірі 7 тисяч доларів

Джерела повідомляють, що він допомагав військовозобовʼязаному уникнути мобілізації. Посадовець допомагав оформити тимчасову непрацездатність і виключити чоловіка з військового обліку.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на НАЗК, суд ухвалив остаточне рішення у справі щодо конфіскації майна високопосадовця Полтавського ТЦК. Йдеться про трикімнатну квартиру площею близько 100 квадратних метрів, яку суд визнав незаконно набутим активом після перевірки антикорупційних органів. 

Раніше правоохоронці викрили трьох працівників ТЦК, які створювали фіктивні дані про мобілізацію. Для звітів про нібито виконання плану вони вносили до списків неіснуючих людей, а також "зараховували" померлих або осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі.

хабар Луцьк ТЦК та СП
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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