На Закарпатті та Львівщині посадовці ТЦК фіктивно "мобілізували" 276 людей

Затримання підозрюваних. Фото: Прокуратура України

Правоохоронці викрили трьох посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які фіктивно "мобілізували" людей. Для звітності про "успішне" виконання плану вони вигадували мобілізованих та робили статистику на померлих чи ув'язнених.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Посадовці ТЦК "мобілізували" померлих та ув'язнених

Кравченко розповів, що маючи законний доступ до держреєстру "Оберіг", чиновники військкоматів заходили в систему за допомогою особистих електронних ключів та вносили до карток військовозобов'язаних неправдиві дані. Для покращення статистики до переліку "мобілізованих" вносили померлих і засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, громадян, які вже проходять службу чи навчаються у військових вишах, а також тих, хто за віком уже не підлягає мобілізації.

"Окрім електронного реєстру, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов'язаних, які нібито вже проходять службу у військових частинах. Насправді цих людей ніхто не призивав — підроблені документи просто відправляли до обласних ТЦК та СП для покращення статистики", — йдеться у повідомленні.

Так, у Мукачівському РТЦК на Закарпатті 49-річний начальник військкомату лише за січень-березень 2026 року "мобілізував" 162 особи. Його 37-річний заступник за той самий час нібито призвав до війська ще 108 людей.

Подібний епізод був ще й в Золочівському РТЦК на Львівщині. Там 41-річний підполковник, тимчасовий очільник відомства за листопад-грудень 2025 року фіктивно мобілізував шість осіб. Насправді вони вже служили за конрактом у Військовому госпіталі Нацгвардії України та інших військових частинах.

Наразі всім трьом оголошено про підозру. Закарпатського полковника та його заступника-майора суд відправив під варту з альтернативою застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно. Підполковнику зі Львівщини також обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 121,1 тис. грн.

Наразі триває слідство. Правоохоронці встановлює причетних осіб та перевіряє інші регіони на такі ж схеми.

Як писали Новини.LIVE, 23 травня в тернопільському ТЦК чоловік зайшов до вбиральні та здійснив постріл із вогнепальної зброї. Поліція розслідує обставини.

Оскільки інцидент став резонансим та набрав розголосу, поліція оприлюднила кадри з камкр. У поліції наголосили, що правоохоронці прагнуть забезпечити максимальну прозорість слідства.