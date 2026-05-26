На Закарпатье и Львовщине чиновники ТЦК фиктивно "мобилизовали" 276 человек

Задержание подозреваемых. Фото: Прокуратура Украины

Правоохранители разоблачили трех должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки, которые фиктивно "мобилизовали" людей. Для отчетности об "успешном" выполнении плана они придумывали мобилизованных и делали статистику на умерших или заключенных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генерального прокурора Руслана Кравченко.

Чиновники ТЦК "мобилизовали" умерших и заключенных

Кравченко рассказал, что имея законный доступ к госреестру "Оберіг", чиновники военкоматов заходили в систему с помощью личных электронных ключей и вносили в карточки военнообязанных ложные данные. Для улучшения статистики в перечень "мобилизованных" вносили умерших и осужденных, лиц с правом на отсрочку или специальным учетом, граждан, которые уже проходят службу или учатся в военных вузах, а также тех, кто по возрасту уже не подлежит мобилизации.

"Кроме электронного реестра, чиновники подписывали фейковые поименные списки военнообязанных, которые якобы уже проходят службу в воинских частях. На самом деле этих людей никто не призывал — поддельные документы просто отправляли в областные ТЦК и СП для улучшения статистики", — говорится в сообщении.

Так, в Мукачевском РТЦК на Закарпатье 49-летний начальник военкомата только за январь-март 2026 года "мобилизовал" 162 человека. Его 37-летний заместитель за то же время якобы призвал в армию еще 108 человек.

Подобный эпизод был еще и в Золочевском РТЦК на Львовщине. Там 41-летний подполковник, временный глава ведомства за ноябрь-декабрь 2025 года фиктивно мобилизовал шесть человек. На самом деле они уже служили по конракту в Военном госпитале Нацгвардии Украины и других воинских частях.

Сейчас всем троим объявлено о подозрении. Закарпатского полковника и его заместителя-майора суд отправил под стражу с альтернативой залога в 3,9 млн грн и 3,3 млн грн соответственно. Подполковнику со Львовщины также избрана мера пресечения в виде залога в размере 121,1 тыс. грн.

Сейчас продолжается следствие. Правоохранители устанавливает причастных лиц и проверяет другие регионы на такие же схемы.

